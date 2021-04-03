長毛被囚的一個月間，度過了65歲生辰。與長毛同齡的陳寶瑩稱，長毛的精神和身體都不錯，只是生日當天有點心情低落和感觸。令長毛記掛的不單止被打壓的民間組織、黨友，還有陳寶瑩。提到兩人婚事，陳就提醒不要稱她做「長毛嫂」。

失去自由的生活，或許長毛不感到陌生。不過陳寶瑩指，收押所的床板太硬，加劇長毛的背痛問題，睡得不太好。上月27日是長毛65歲生日，陳寶瑩與跟長毛同月同日生的女孩一同探望長毛，使長毛難免有點感觸，「（長毛）生日嗰日太多雜務要處理，我哋互相講生日快樂，傾一陣偈，可以話好殘忍，講兩句就要講其他嘢。」

長毛閱足球新聞「好開心」

陳寶瑩又慨嘆，長毛過去對社會問題總有個人見解，現在不單止行動自由被限制，思想方面亦因接收資訊所限，不時感到沮喪。近日長毛最關心的，就是被傳會遭政府取締的民陣，他尤其擔心身兼民陣召集人的黨友陳皓恒安危，於是特意寫信為社民連黨友打氣，希望大家能「繼續撐住」。

為幫助長毛度過這段日子，陳寶瑩盡量安排不同朋友前往探望，盼長毛掌握更多不同資訊。過去一個月，陳寶瑩探訪過長毛3次，平時則靠信紙傳情，「真係要可以講吓心裏說話或者問候佢，都只能通過信件。」

陳寶瑩亦呼籲巿民，多寫信給長毛和其他還柙人士，信中除分享沉重的訊息，亦可多傳一些輕鬆的資訊，透露早前有朋友特別為屬多年足球迷的長毛，寄上足球相關的新聞，「佢（長毛）話睇到好開心。」她亦計劃為長毛送上中國古典詩詞歌賦，希望向來喜愛寫詩的長毛，能在獄中作詩解悶，近日亦為長毛送上英國作家奧威爾（George Orwell）的小說，「佢（長毛）話希望香港人有時間、有興趣，可以睇吓奧威爾嘅《1984》同《動物農莊》，就會知道而家香港光怪陸離嘅嘢，其實係好相似。」

託律師窩心提醒 睡前勿關燈

擔心民陣、擔心陳皓桓，長毛又可會擔心不斷為自己奔波的妻子？陳寶瑩帶笑說：「佢（長毛）只係透過律師提醒我，夜晚要開燈瞓覺，因為間屋好黑，熄晒啲燈好黑，佢驚我夜晚起身，知道我個人輪盡，又粗心大意，怕會踢親啲嘢。」她當然照做。

陳寶瑩與長毛的婚事一直保持低調。翻查資料，其實她早在20多歲，已因信奉托洛茨基主義而加入由長毛等「托派」組成的「革命馬克思主義者同盟」。2006年社民連成立，陳也是創黨成員，到08年更成為長毛的立法會議員助理，直至2017年7月長毛被DQ。

她在今次訪問中未有多談兩人交往經過，但坦言由於自己與長毛都是馬克思主義者，認為婚姻制度本身，就是父權和保障私有化的產物，「所以我覺得從感情角度，唔需要有一張咁嘅嘢限制住，我同長毛都有一個共識，但到咗一個無辦法唔做嘅嘢，我哋都要做啦。」她坦言今次結緍，主要是涉及「實務」考慮，希望自己能透過作為妻子的直繫家屬身份，可在長毛不幸被判入獄時，有更多機會探望長毛和提供支援。向來反對父權的她，又特別提醒不想傳媒稱她為「長毛嫂」，「你可以話我係長毛太太陳寶瑩，但你唔好叫我長毛嫂，我有名有姓㗎嘛！」

記者 林俊謙

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