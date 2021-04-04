今年適逢復活節與清明節在同一日。因應政府早前放寬實體宗教活動，位於堅道的天主教聖母無原罪主教座堂今舉行兩場主日彌撒。有教友對終能到現場望彌撒，並對可排隊領聖體感興奮，亦有教友因希望確保可以入場望彌撒，特意提早近1小時到場。

天主教聖母無原罪主教座堂今天上午舉行兩場彌撒，其中第二場廣東話彌撒由天主教香港教區宗座署理湯漢樞機帶領。入場教友進入教堂前須量體溫，領聖體前後亦要消毒雙手。

每場彌撒的現場參與人數須按政府防疫指引，只容許約330人入內。當場內人數達上限時，其他教友須到主教座堂旁的主教中心收看直播。不過記者現場所見，部份教友寧選擇在座堂門外隔着玻璃門站立參與彌撒。據了解，今天下午座堂亦會為幼童施洗。

帶同兒子到堅道座堂參與彌撒的楊先生表示，因知道入場人數有上限，為確保可以入場，今專誠早1小時抵達座堂。他續表示，親身參與彌撒始終比收看現場直播更有意義，故疫情若持續放緩的話，希望政府再次放寬宗教活動的參與人數。

而教友李小姐則早半小時抵達堅道座堂。李小姐稱，感恩今年能參與復活節彌撒，因去年同樣時間疫情仍然嚴峻，教友無法親身到場。李小姐續指，昨日是多名新教友的領洗儀式，不少教友已無法到場見證，故今天也曾一度擔心無法入場望彌撒，幸最終能親身參與。李又稱，座堂樓底高通風良好，盼政府能盡快放寬參與人數，讓更多教友可到場。

教友溫先生則表示，對今天能夠排隊領聖體感驚喜，因以往疫情嚴峻時，教友只能在座位上領聖體，無法近距離接近神職人員。溫先生又表示，在場教友均非常自律，在彌撒期間均有戴上口罩及保持一定距離。

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