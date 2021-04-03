台鐵太魯閣號出軌事故昨開始清理事發現場，當局發現多一具遺體，增至51人罹難。工作人員亦找到車頭俗稱「黑盒」的行車紀錄儀，預計最快後日有初步解讀結果，還原事故時序。台灣總統蔡英文昨到花蓮殯儀館向遇難者致哀，並對家屬鞠躬致歉，中共總書記習近平則首度在蔡英文執政時期，向台灣民眾致哀。有遇難者家屬在事發的大清水隧道外招魂時，傷心過度暈倒。

該列由新北市開往台東的太魯閣號前日早上駛至花蓮大清水隧道外，與一輛在隧道口外山坡滑落的工程車撞擊後出軌，當局昨開始善後，出動吊車和挖土機等重型機械，移走在隧道外的最尾兩卡車廂，並預計今日凌晨前移走倒數第三卡車廂，餘下的前方車廂車體嚴重損毀，或需挖土機進入隧道，破壞車廂後分開移離。

增至51死 家屬痛哭昏倒

台灣交通部在昨早的記者會表示，事故發生於前日早上9時28分，前一列行駛事發路段的自強號在9時13分駛經，故判斷工程車滑落路軌的時間在這15分鐘內。當局傍晚宣佈在現場尋獲車頭的行車紀錄儀及列車自動保護系統，已開始解讀數據，最快後日有解讀結果，還原事發時序。惟與太魯閣號列車相撞的工程車車頭已毀爛，無法辨識該車煞車系統情況。

當局昨在前方第三卡車廂底部發現一具「變形的遺體」，死亡人數增至51人，當中47名遇難者身份已確認，年紀最小的為一名4歲兒童，最年長則為一名78歲乘客，另有兩人為美籍，一人為法籍；當局亦公佈受傷人數增至188人。

另外，166名家屬昨午帶着39名遇難者的牌位，前往事發的大清水隧道外招魂，他們準備祭品拜祭親人，又悲痛地呼喚家人名字，叫親人回家，「兒子，跟媽媽回來新莊吧，回家了」。在招魂過程中，家屬失聲痛哭，有人傷心過度昏倒，需由旁人攙扶。

蔡英文昨前往醫院探望傷者，隨後前往花蓮殯儀館向遇難者上香，並與交通部長林佳龍向家屬鞠躬致歉。蔡指一定會妥善處理事故，政府會提供最大協助，據報有家屬痛心表示「都找不回來了！」前總統馬英九亦指，事故讓人心碎難眠，但越是艱難的時刻，越能凝聚台灣人民的心。

蔡就任後 習首向台事故致哀

今次是台灣逾70年來最嚴重鐵路事故，中共總書記習近平昨午亦經官媒表示對事件高度關切，並向「遇難同胞」表達深切哀悼，「向遇難者家屬及受傷同胞表示誠摯的慰問，祝願傷者早日康復」。央視新聞聯播昨晚以頭條讀出習的致哀，不過，昨午解放軍還是派軍機擾台。蔡英文則透過總統府發言人表示，注意到對岸領導人對事故關注，感謝國內外及對岸各界關心。

回顧習上任以來，曾有三次就台灣事故致哀，但三次均在馬英九執政時期，第一次是2014年7月的復興航空澎湖墜機事件，當時出訪拉丁美洲的習要求國台辦對陸委會轉達他的沉痛哀悼，亦對家屬及傷者致親切慰問；第二次則是同年高雄氣爆事件，習也要求國台辦對陸委會轉達對遇難同胞深切哀悼；最近一次則為2016年2月的台灣南部地震，他透過官媒表示高度關切、沉痛哀悼，並指「兩岸同胞是血濃於水的一家人，願意提供各方面的援助」，雖然蔡在當年1月已贏得總統選舉，但她到同年5月20日才宣誓就職。

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