【本報訊】中央把「閹割」香港民主選舉說成是「完善」，特首林鄭月娥日前接受官媒新華社專訪時則指，選舉制度「完善」後，教育、傳媒、公務員培訓與管理方面有待完善。林鄭亦在專訪斥海外政府和政客「雙重標準、虛偽、謊言」，破壞香港與內地的關係。

官媒新華社昨報道特首林鄭月娥的專訪，林鄭在訪問中自言「完善」香港選舉制度後，有信心能吸引更多有能者鞏固行政主導的政治體制。惟林鄭又指本港仍有大量制度有待完善，例如教育、傳媒、公務員培訓與管理等，「這些工作做起來，無論是香港人、內地人還是外國人，對一國兩制應該會越來越有信心。」然而教育、傳媒、公務員培訓等範疇有何制度「有待完善」，林鄭未有明言。

斥外國雙重標準

林鄭月娥又在專訪中批評一些外國政府和政客，指外國勢力「委任自己的代理人進入（香港）政治架構，破壞香港與內地的關係，並利用香港攻擊中華人民共和國」。林鄭又以「雙重標準、虛偽、謊言」來形容這些海外政府和政客，她的言論緊跟中共說法。

對包括林鄭在內的多位香港高級官員已被美國制裁，林鄭認為官員不會被制裁嚇倒，「我們將繼續做正確的事情，保衞國家，保衞香港特區。」