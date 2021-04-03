【本報訊】武肺疫情爆發至今已一年多，其間屢有群眾犯聚，早前跳舞群組、健身群組相繼爆疫。近期又有香港童軍總會在尖沙嘴童軍中心舉辦百人晚宴，今次輪到江湖中人擺大壽，出現逾百人到賀墟冚場面，恐釀黑幫壽宴群組。有醫生憂慮長此下去，疫情「清零」無期。

上月27日，香港童軍總會在尖沙嘴香港童軍中心舉辦「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上更舉行逾百人晚宴。本報直擊活動現場，發現有超過30名童軍人員列隊聚集，部份拍照時更除下口罩。去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君，亦為活動參加者之一，事件備受質疑是否違反限聚令。事後童軍總會反指訓練班於香港童軍中心舉行，並不屬於第599G章所指的公眾地方。

「社區傳播鏈仍未斷」

呼吸系統專科醫生梁子超直指，疫情下任何大型聚眾活動都會增加爆疫風險，「尤其係室內場所通風唔好，出席人又多，爆疫風險就更高」，隨時令抗疫功虧一簣。他認為近日確診數字似減少，但在復活節長假期，市民不能掉以輕心，「始終社區傳播鏈仍然未斷，一、兩日嘅確診數字低咗唔代表咩，可能係啱啱開始咗（復活節）假期，少咗檢測唔定，啲人有唔舒服，等假期後先去睇醫生又唔定。」

近日沙灘、郊外人頭湧湧，梁慨嘆不少市民無視限聚，「咁搞法（疫情）唔知拖到幾時，大家真係要諗吓，忍一忍」，呼籲市民避免到人多聚集的地方，他亦認為政府應妥善執法。