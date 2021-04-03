【本報訊】將來特首選委會內不單止沒有區議會代表，連區議會內也可能重現委任區議員。曾支持港府取消委任區議員的全國人大常委譚耀宗（圖）稱，相信中央或港府會在區議會換屆前，會研究調整區議會組成，包括重新加入委任議員，令「代表性就會全面啲」。

人大常委會通過取消選委會內117個區會議席，並以特首間接委任的分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會取代；上述委員會成員更幾乎全是建制派，甚至包括區選敗於民主派的建制派。譚耀宗引述外界指區會要重新加入委任議員，料中央或港府會在區會換屆前研究調整區會組成，「包括人數總數係幾多、分幾多個區、會係點樣由選舉產生」。他又稱有人指委任議員可增代表性：「好多時都有人提出，只係選，有時會可能側咗喺一邊，代表性始終係有所欠缺，所以能夠補充一啲委任議員，就會平衡一啲，代表性就會全面啲。」

黃學禮斥輸打贏要

前特首梁振英在2013年在施政報告宣佈，2016年開始取消所有區議會委任議席時，民建聯亦贊成，時為立法會議員的譚耀宗有份支持。另一時任議員、現為港區人大代表兼行會成員的民建聯葉國謙，亦代表民建聯支持一次過取消餘下委任議席。2011年最後一屆獲委任的區議員，68人名單全是建制派，包括11名民建聯成員，其中三人更是過往區選泛民的手下敗將。

18區民主派聯絡會議輪任召集人黃學禮斥重設委任區議員是走回頭路，荒謬之舉：「以前一直係建制派要求區議會擴充權力，佢哋都同意取消委任議員可達至更有代表性嘅區議會。」黃反問建制派是否發現制度對他們不利，才建議重設委任制度。