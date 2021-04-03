診所剛搬到灣仔，希望簡約為主，沒有裝飾，朋友和病人覺較單調（已講得厚道），感覺落魄，雖然與醫師外表和特性相符。

疫情至今，很多時間唸經和佈置診所。請了一幅唐卡風cute版佛像畫放在診室，病人說：望住好舒服。有佛像就想做得如法一點，就每天供花，走進來的人說：一入到嚟聞到香味，人都開心咗。上幾周，把門鈴換成兩個小圓盆門鈴，叮一聲，有一種清淨感覺，門外加了奶黃色射燈，等候的人，較覺精神。眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法就這樣接引着，一進門就開始治療，雖然不知成效。

懂得做生意的朋友們教，客人未入門就要增加消費意欲，普通小醫師，能輔助治療就已很好。

望聞問既是診斷方法，也是療法，跟其他治療或診斷一樣，切忌誇大、以偏概全，現時以我水平，只作一點輔助，最重要還是服藥和患者日常配合。

天氣漸熱，搭交通工具，開始會聞到腥臊的汗味。外界氣味影響心情和氣血運行，自身氣味反映身體情況。

香港人壓力大，或多或少都有點鬱結，淡淡花香或香味，可助氣機運行升發，疏肝解鬱，而加上特別藥材配方，如古時的香囊，就有助治療外感失眠胃納。淡易散，濃久了就易滯，太濃的香水就未必太好。病人只會留在診所片刻，即使花香味稍濃，也不會滯，但員工就未必「頂得順」，所以還是「淡淡」的安全。

到灣仔後，多了一批玩yoga和香薰的病人，如找到安全香薰，十分鼓勵轉季氣管不暢時，在家用少許。外國的朋友，有時pm問診，中藥雖好，但外國太貴，且隔山開方，於法不合，中醫理論指導用花茶和香薰又便宜又可有點緩解作用，當然仍是遠遠不及中藥。

體味如太濃，會自感尷尬，雖然一切如夢幻泡影，但我們都是凡夫，都不脫俗，更何況氣味影響社交，也可能提示身體不適。

留意，有些情況的體味，只是提示着衞生情況欠佳，並不是病。中學時讀男校，仍然深刻記得體育堂後，課室內的氣味根本是災難。

若真的想改善，隨了服用中藥外，日常飲食的配合亦同樣重要。食甚麼東西，大小便出來，也會聞到那份氣味，汗水也是一樣。要減少濕重濃味燥熱的東西，如奶製品、海鮮、醬汁、零食、老火湯、辛辣、素肉……另外亦要保持大小便暢通，確保應排的都排走。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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