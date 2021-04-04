多款全球主要應用的武漢肺炎疫苗，包括科興、BioNTech、阿斯利康等，均出現接種後的嚴重事故；不少人疑慮，應否等待一些尚未面世、或只需接種一劑的疫苗，例如美國強生（Johnson and Johnson，J&J）？港大醫學院微生物學系臨床助理教授薛達的答案是「不」，因為人體的免疫機制，理論上對第二針疫苗產生的抗體反應比第一針強得多；而且強生的數據只顯示能保護中至重症的武肺感染，其66%至85%的保護力，亦較BioNTech的100%低，所以不建議港人盲目等待。

薛達在Facebook的公開帖文指出，當疫苗注射人體，免疫系統的B淋巴細胞會受刺激並產生抗體；同時形成記憶B細胞（Memory B cell）。他續指，記憶B細胞會在下一針疫苗注射時，產生比第一針更多、更強的抗體反應，且能更長時間保護身體。除了B淋巴細胞，T淋巴細胞也有類似的機制。

他表示，上述的免疫反應機制，是疫苗發揮效用的重要一環；所以大部份預防人類感染疾病的疫苗，例如現時主要應用的武肺疫苗，都需要接種2針或以上。

至於J&J的疫苗為何能夠1針就提供保護，薛達指，理論上只要免疫系統第一次產生抗體，已有一定能力保護身體感染重症，「結果並不驚奇」。而由過去J&J的臨床實驗可見，其針對的是預防中至重症的武肺感染，減低接種者染疫後住院的機率，而非保護所有程度的感染。

強生尚未公佈輕症保護力數據

據1月的J&J研究數據，接種疫苗1劑後28日，預防中至重度感染的機率介乎66%至72%；預防重症或危殆的機率則為85%，這些數字暫時仍較BioNTech（超過90%至100%）低。薛達稱，J&J尚未公佈對輕症的保護力數據，「若其有效率低於50%也不出奇」。

薛達認為，「一針過」的疫苗，只適用於醫療制度瀕臨崩潰、床位嚴重緊絀的地方；或是難以安排公眾打齊2針的地區。而香港的疫苗接種，目的是形成群體免疫，控制社區傳播，「一針過」的疫苗並不符合標準，不建議市民盲目等待接種看似較方便的疫苗。

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