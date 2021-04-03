台鐵太魯閣號列車出軌事故造成過百傷亡，被指肇禍的工程車司機李義祥事發後被帶往檢察署接受調查並遭申請羈押，但昨獲准以50萬元新台幣（下同，約13.6萬港元）保釋，花蓮地方檢察署不服，決定提出上訴。對於李獲保釋，有家屬聲言目前沒意見，但未來一定會集體訴訟。

49歲的李義祥在前日事發後已被帶到花蓮地檢署接受調查，檢方認為李面臨巨額民事索償，有逃亡、串供、毀滅證據的動機，以過失致死罪向法院聲請羈押，昨早開庭，法官裁定李准以50萬元保釋，但須限禁足、出境或出海八個月，花蓮地檢署對裁定不服，已決定提出上訴。據報，李應訊時得悉傷亡人數不斷上升，情緒十分低落，以台語說「我的人生完了」。

准保釋 家屬將集體興訟

昨午3時許，李義祥步出法院，由友人開車送回花蓮住處，花蓮警方派車戒備。李的住所外有眾多媒體守候，他繞過兩次家門才下車，記者問他「有需要道歉嗎？」「為甚麼沒拉手煞車？」他只低語：「我有拉。」隨即攀爬住處圍牆進入屋內。對於李能保釋，有罹難者家屬表示無法接受。另一家屬則指目前沒意見，但未來一定會集體訴訟。

台灣交通部昨晚召開記者會，指李義祥任負責人的義程營造有限公司先後承包台鐵、公路總局工程共17項，金額達1.41億元（約3,800萬港元）。不過，從官方獲得多項承包的李，卻被發現有多次違規紀錄，包括在承包花蓮縣政府橋樑修復工程時，要求員工用「小畫家」剪貼兩張假的設施圖片當作工程紀錄，企圖領取55萬元（約15萬港元）工程款項，涉嫌偽造文書判監六個月。台灣律師黃瑋如指若構成刑法過失致死罪，李將面臨最重五年刑責。台灣蘋果新聞網