香港地少人多，無論生者逝者均難以佔得「一席之地」。目前排期等骨灰龕位動輒要數年時間，不少市民在先人可正式上位前，只能將骨灰龕暫放於長生店，故紅磡殯儀館一帶設有多間暫託「龕場」。是日（4日）清明掃墓，天色未至雨紛紛，但亦一片灰白昏暗，紅磡多間長生店外，站滿數十位等候拜祭的人士，有市民說，已故家人的骨灰已等候數個月仍未能上位，只能與其他人的骨灰一起存放在長生店內，對此感到「個心好唔舒服」。

紅磡萬國殯儀館附近有多間長生店，部份店門外排滿帶備祭品的市民，在疫情下所有人均有佩戴口罩，排隊時亦有保持距離。因骨灰龕位不足，不少市民家人的骨灰均暫存在長生店內，每逢春秋二祭，員工會在店門外擺放一張小摺檯，按上香爐、水果、糕點等祭品，設置成一個小型祭壇，其後逐一從店內取出先人骨灰，供家屬簡單拜祭。

據現場視察，大部份人均要排隊至少半小時，拜祭後再自行帶同祭品，到附近的紅磡市立殯儀館，統一放在收集箱內由職員代為化寶。

市民唔知有統一化寶兼嫌麻煩

到長生店拜祭的市民李小姐指，其老爺的骨灰已排期數個月，目前雖已買了骨灰龕位，但仍需等待葬在鑽石山的奶奶，才能一起安排上位，預計排期要再等數個月，故暫時安放在長生店中。但她指，其家人的骨灰始終要和其他人士的骨灰同放，對此感到很難過，「我先生得一個人，老竇老母都過咗身，自己覺得心唔係好舒服」。

李今日帶備傳統衣紙拜祭，「簡簡單單，都係金銀」，但表示不清楚附近設有統一化寶爐，認為安排稍為麻煩，「因為我都想我老爺收到嘢，而家收唔到就心唔舒服。」

「有啲（骨灰龕）擺咗5、6年都有」

到場拜祭外母的陳先生指，其外母於今年2月過世，但因暫時仍未排到骨灰龕位，「所以喺呢度拜住先」，預期5月可到政府骨灰龕長上位。先人骨灰無奈暫存在長生店數個月，被問到會否感到難過，陳表示「冇辦法喇，土地問題，冇辦法之中去做呢樣事，但當然越快上到位越好。」又指其外母等待上位3個月已算較快，「我知有啲係擺咗5、6年都有，因為我有朋友喺入邊做。」

陳帶同一般祭品，在街上輪候40分鐘才可拜祭，他表示沒有帶其他特別祭品到場，「簡單囉，因為條街咁窄都好難帶好多嘢。」

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