【本報訊】耶穌受難節翌日，各大郊遊景點繼續人潮洶湧。在東龍島，近百帳篷櫛比鱗次，恍如置身難民營，長洲亦被數以千計賓客逼爆。食物衞生局局長陳肇始呼籲市民避免到人多擠迫地方，被網民群起駁斥：「咁你想點呀陳局長？放鬆（措施）係你，開放主題公園、泳灘係你，你到底想點？」

陳肇始稱人多 網民：邊個放寬？

鯉魚門三家村碼頭昨早10時半，有近三百人等候上船，船公司亦安排加班船接載乘客。東龍島的營地有近百個露營帳篷，有經常前來露營人士表示，從未見過營地上有這麼多的露營帳篷，笑稱「遠睇真係有啲似第三世界啲難民營」。現場所見，大部份露營人士未有戴上口罩，島上士多坐滿人，下單後要等逾一小時才有食物。

首次露營的Suki與Dolly說，與幾個好友打算露營兩日一夜，玩撲克牌、煮食及「吹吓水」。雖然事前預料很多人，但來到都嚇了一跳，「我以為露營係比較空曠咁樣，唔會營貼營咁樣囉」。露營友很多都未戴口罩，Suki憂會造成病毒傳播，除飲食其餘時間都不會離開露營帳篷。有遊人決定提早離開，因天氣太熱，人流又多。

長洲昨午亦有數以千計遊人登島，咖啡店負責人江先生形容「啲人多到恐怖，就連本地人想食個早餐都要排隊」。他理解港人到離島度假遊玩心態，但歸根究底都是政府抗疫不力，市民「焗住嚟」，建議政府為長洲實施人流管制。

食衞局局長陳肇始在其fb專頁發文稱，留意到郊外、商場、主題樂園，到處人山人海， 「人龍」與「蛇餅」不絕，「我懇請大家在假期放鬆的同時，必須保持忍耐，要堅定嚴守社交距離措施、避免聚會聚餐，亦避免到人多擠迫的地方。因為大家一有鬆懈，疫情隨時反彈，假期前大家努力幾近『清零』的成果便會白費！」

其言論旋即遭網民圍剿，質疑她在長假期前放寬泳池、泳灘及主題公園限制，現在見人多又擔心無法清零，反問陳肇始：「你知唔知自己講緊咩呀，邊個放寬？放寬完又話叫人唔好人山人海？」