花蓮殯儀館認屍現場，家屬哭得撕心裂肺。退伍軍人黃爸爸聽聞事故後，長途南下花蓮尋女，映入眼簾卻是女兒滿身傷、扭曲變形的遺體。他與台灣蘋果新聞網訪談過程中，始終強忍悲痛，惟雙眼早已紅腫不已，喪女之痛溢於言表，妻子至今仍無法相信愛女罹難的事實。

據悉，黃爸爸的女兒與同學乘台鐵到花蓮度假。意外發生後，他心揪住了，電話又連繫不上女兒，心慌意亂，馬上開車急奔花蓮，途中卻遇大塞車。友人出手相助，借出電單車，他為趕到現場不顧危險逆行蘇花公路。他接連到三家醫院尋女，苦無音訊，做好最壞打算。直到昨晚，獲同行同學描述其女兒穿着打扮，他才在一具具遺體中，認出女兒滿身是傷、扭曲變形的遺體。「開立死亡證明後，將女兒遺體帶回北部，也會進行遺體修復，送女兒走上最後一程。」

喪子父不忍告訴雙親

「騙不了別人，這就是我兒子。」另一家屬劉先生昨日清晨5點，在花蓮殯儀館翻了大半照片，認出一具濃眉大眼、大耳的男屍就是其兒子。劉爸爸稱，兒子臉部無甚損傷，但腳部肌肉裂開、後腦杓一大塊都是血。他稱，兒子今年才24歲，趁清明回台東掃墓，當時電話不通，兼傳出車禍，已感惡兆。劉先生嘆，兒子與嫲嫲感情相當好，他怕老人家受刺激，還不敢相告死訊。

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