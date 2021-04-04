有近90年歷史、屬新界區最早期鄉郊診療所之一的何東夫人醫局，即將活化成生態研習中心。發展局局長黃偉綸今日在網誌稱，屬二級歷史建築的何東夫人醫局由嗇色園活化為「何東夫人醫局●生態研習中心」，提供一系列社區生物速查課程及體驗活動，工程於2019年4月展開，預計今年中完工並開始營運。翻查資料，項目原預計2018年4月施工，去年第3季開始營運，現時較原定遲大半年完工。

網誌引述嗇色園副主席陳燦輝稱，醫局位處古洞鄉郊、鄰近塱原一帶，其豐富的生物多樣性和特殊生態環境適合發展為本地生態探索中心，提供社區生物速查課程及體驗活動。

舊醫局由兩棟樓高一層的主樓和平房組成，主樓入口上有石匾刻有「何東麥夫人醫局」字樣，建築亦糅合了中西風格，如牆壁以抹灰批盪，及窗楣、窗台下、煙囪飾有紅磚鑲邊等，與中式如雙筒雙瓦設計的斜屋頂、屋脊末端上翹等本地元素結合。

保留外觀及內部間隔

陳燦輝稱，為尊重醫局建築設計原意，活化時盡力保留建築物的外觀及內部間隔等，主樓將用作生態展覽區，設立「生態顯像館」、「實驗室」及「生態書房」。生態顯像館設大型屏幕，以投射生態的影像及介紹本地生物多樣性的現況；實驗室則會放置顯微鏡及其他實驗室儀器，讓同學進行簡單實驗；生態書房會展示本地物種照片、標本、手繪圖、參考書等。

平房亦內設有兩個展館，「醫局宿舍」及「古洞故人●醫局故事展館」，展示醫局建築特色、活化過程及與醫局有關的故事。戶外地方將化身「農業縮影區」，設有生態池、中藥園圃及有機菜田等，學生可進行生態考察。已故何東夫人喜愛養蠶，故亦會在區內種植桑樹以紀念她。新建的副樓則設電機房和洗手間。

為最早期鄉郊診療所

網誌提到，位於古洞路38號的何東夫人醫局由何東爵士捐資建成，以其原配夫人麥秀英命名。醫局於1933年落成，屬新界區最早期鄉郊診療所之一，1934至73年間主要用作產科中心和印度籍軍人療養所，其後亦曾用作普通科門診診療所，至2005年停止服務。醫局被納入活化歷史建築夥伴計劃項目之一，2015年交由嗇色園改為生態研習中心。

何東夫人醫局屬第4期活化歷史建築夥伴計劃項目之一，去年6月發展局曾公佈，項目預算建設成本為5,680萬元，營運資助額為366萬元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！