再多一名市民接種科興疫苗後死亡！消息指一名62歲在香港城市大學任職保安員的李姓男子上月接種科興疫苗後，上周五（2日）在街上不適，自行報案，未及送院已死亡。衞生署回覆《蘋果》確認上周五一名62歲男子在街上呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院搶救無效死亡。他曾於去世25日前（3月8日）接種科興疫苗，署方指個案將交由專家委員會進行因果關係評估。

消息指，一名62歲在香港城市大學任職保安員的李姓男子上月接種科興疫苗後，上周五（2日）在街上不適，曾自行報案，但未及送院已死亡。衞生署回覆《蘋果》時確認，上周五（2日）一名62歲男子在街上呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院急症室搶救無效後死亡，他曾於去世25日前接種科興疫苗。

署方指，該名男子於4月1日在普通科門診診斷他患有高血壓，曾於3月8日在天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。

衞生署指會按既定機制，將個案交由疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，又指根據香港死亡率資料，2019年每日因缺血性心臟病及其他心臟疾病而死亡的平均人數達16.7人。署方又稱如接獲在接種疫苗後14日內死亡的嚴重異常事件，會盡快透過新聞稿公佈。

連同今次個案，累計接種疫苗後死亡個案增至14人，其中接種科興疫苗的有12人，接種BioNTech的有2人。

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