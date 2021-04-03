【本報訊】因包裝瑕疵一度叫停的復必泰疫苗明日恢復接種，部份接種中心本周預約額瞬即爆滿；特首林鄭月娥等低民望官員接種的國產科興疫苗則反應冷淡，接種中心仍剩餘大量名額。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，本港接種速度落後新加坡，但仍要堅守自由選擇疫苗的原則，透過解說及誘因讓港人自行理性選擇。林鄭接受官媒新華社專訪時將責任推給市民，「你要他打針他不打，你要他檢疫他不去」。

復必泰周一恢復接種，網上預約系統昨重新開放，根據政府數字，昨日有約42,300人預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。中山紀念公園等市區接種中心名額，周二起連續幾日爆滿，要到下周才有剩餘名額。但新增的何文田體育館中心預約情況較差，所有日子均仍有剩餘名額。

復必泰暫停接種近兩周，政府曾公佈，預約期為3月24日至4月4日的受影響人士，政府會預留時間讓他們打針；預約期為4月5日或之後的人士，可按照原定預約時間打針，毋須重新預約。

科興疫苗五間接種中心大部份時段均有大量剩餘名額，昨日僅約3,200人在網上預約接種第一劑和第二劑，是復必泰的13分之1。

林鄭賴「黑暴」令接種率低

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在港台節目《香港家書》上表示，港人對疫苗存疑慮，加上社會矛盾，互相猜疑，致本地接種速度落後新加坡。但他強調要堅守自由選擇疫苗的原則，透過不斷解說，增加誘因，讓港人自行理性選擇，包括要公開接種的不良反應事件，向公眾澄清死亡個案與疫苗無因果關係，避免以訛傳訛。他又表示，學校要待有七成師生接種疫苗，才可以安全地全面恢復面授教學。

林鄭月娥接受新華社訪問時將低接種率諉過市民及傳媒，認為市民接種疫苗不積極，是因為有些人擔心及有些傳媒的報道產生誤導。她又把接種率與反送中運動扯上關係，「疫情剛開始時『黑暴』還在肆虐，一些檢疫設施受到破壞，加上經歷了嚴重的社會衝突，部份香港市民對特區政府信心也不足，『你要他打針他不打，你要他檢疫他不去』」。其後她不忘感謝黨，表示本港疫苗供應穩定，「其實香港真的很幸福、很幸運」。