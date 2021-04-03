【本報訊】在愚人節擺壽宴的勝和太上皇「囝囝」張銓漢，一向作風低調，2012年一場「小桃園黑金飯局」他被指是牽線人而受傳媒追訪，想不到事隔九年再因壽宴成為新聞人物。近年退居幕後的囝囝是勝和造王者，三名前坐館「沙田Me」、「子騰」、「寸仔」，都因他力捧登上坐館之位。至於出席者不乏勝和猛人，如前年7.21元朗恐襲中，身穿白衣在現場出現的「日本仔」胡學霖，以及近年活躍於娛樂圈的「沙田Me」的翟浩琛。

據知囝囝靠收地起家，早已身家豐厚，多年來與元朗不少鄉紳關係密切，上世紀90年代起涉足政治，更於2012年與廣東省政協港區常委陳強創立城鄉居民共和協會，囝囝充當副會長，並拉攏元朗多名鄉委會主席，獲得至少161村支持。2012年一場「小桃園黑金飯局」，囝囝被指為負責拉攏政界及鄉黑人士大集會的牽線人，令他一時風頭無兩。

「沙田Me」搵楊明拍電影

有消息稱，7.21白衣人恐襲西鐵站，勝和在眾幫派中最賣力，有傳當日囝囝亦曾現身元朗巿中心，頭馬「日本仔」胡學霖，更被拍攝到身穿白衣在場穿梭。

至於「沙田Me」翟浩琛近年活躍娛樂事務，據知他出任包括電影製作公司等13間機構董事，作品包括由撐警藝人楊明等參演、以反送中為背景的電影《時代》，該電影導演名為Aden Chak，編劇為Zachary Chak，據知是翟浩琛兩名兒子翟俊威及翟俊朗。