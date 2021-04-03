【台鐵慘劇】車廂、隧道、醫院、殯儀館，每個場景都瀰漫着令人窒息的痛心。搜救員受託找死者斷開的下半身，喪親醫護強忍傷痛，遺體修復師拼合小孩遺體時淚如雨下，難過揮之不去。花蓮地檢署檢察長俞秀端昨日稱，警方與法醫已加緊比對罹難者DNA，同時強調「沒有截止時間」，將在兩日內全數完成比對。

「到場前想應該會有蠻多傷亡者，但看到現場後深感震驚，沒想到現場這麼慘烈。」來自新北的搜救隊員楊勝富驚訝地表示。第7、8節車廂損毀最嚴重，充斥血腥味與屍塊，觸目驚心，搜救員穿梭在扭曲變形的車廂，不免踩到其他遺骸。楊提到，當時在第7節車廂，發現一名女死者被車門壓住，僅頭部外露，當下默唸「我們會讓你完好的離開」，最後花近50分鐘移走遺體。

另一名搜救員許華宏憶述，在第6節車廂的凹縫中，一名女童軀體遭強烈撕扯而分離，她當時已氣絕，女童媽媽哭求隊員幫忙找回女兒的下半身，還給女兒一個全屍，搜救隊應允，特別加派人手尋找屍塊。楊勝富嘆指，看着隧道旁擺放着數十具罹難者遺體，心情非常沉重，希望永遠不要再發生這樣的悲劇。

58名義工通宵修復

國軍花蓮總醫院前日起收治27名傷患，一名50多歲的男指到院前已無生命迹象，經院方搶救無效，而該男子正好是某名醫護人員的親戚。當看到躺在病床上竟然是自己的親戚，他悲痛不已。院長戴明正指出：「我們的同仁不僅要執行例行照顧，還要在非常悲痛心情下接受這樣的事實」。其他同事透露，該喪親醫護「也許戴着口罩看不出任何表情，但從眼角看到的淚水，就知道這非常難承受。」

部份無名屍因缺乏身份證件，面容盡毀，肢體嚴重損傷，難以辨識。58名義工遺體修復師前日起主動趕到花蓮，通宵修復破損的遺體。遺體修復團隊發言人王薇君稱，這次意外的死者因重力而身軀破碎，傷口不齊，每具遺體都要由六名修復師合作，花上20小時才能修復。她特別提到，小孩遺體往往是遺體修復師過不了的坎，不少修復師往往要先出去哭，「人心是肉做的還是會捨不得。」

比對身份「沒截止時間」

死者遺體大多安置在花蓮殯儀館，台東地檢署亦成立「指認中心」，親屬可攜帶身份證件，隨時到場看照片認屍。花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，若親屬不方便到花蓮，可前往台北地檢署看照片認屍。俞又指，警方與法醫研究所已加緊比對罹難者DNA，又強調「沒有截止時間」，將在兩日內完成。

其中一名在台東憲兵隊工作的莊姓男乘客至今下落不明。據悉，莊男為補家計隻身前往高雄受訓，這次特意趁清明返鄉掃墓。莊男親姐昨受訪時不斷拭淚，並指要留在當地等消息。俞秀端稱，目前罹難者為51位，但不少屍袋有殘缺肢體，罹難人數未說得準。截稿前，已有47名罹難者的身份獲確認。

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