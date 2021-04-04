京港政府聯手閹割香港選舉制度，不但設置重重關卡阻民主派入閘，甚至連市民投白票也想禁絕，全方位封殺民意。

律政司司長鄭若驊在Now新聞台節目《大鳴大放》直指，投票是公民責任，認為市民不應投白票，表明會研究目前的規管是否足夠。政制及內地事務局長曾國衞昨（3日）亦稱，修例時會考慮現時法例是否足夠處理「投白票」的行為，若有需要會調整。

經人大修改後的《基本法》附件一、二，列明特區需要依法規管操縱、破壞選舉的行為，鄭若驊在節目中被問到，坊間有關杯葛選舉、投白票的呼聲是否算「操縱選舉」時坦言，會研究是否需要進一步規管，以令選舉公開、公平、誠實地進行，她並指：「你如果令一個選舉不能進行，其實我覺得我們不應這樣做，因為投票是公民責任」，但鄭未有說明，投白票如何會阻礙選舉進行，值得注意的是，市民的投票意向要保密，不應有其他人會得知。

選委會召集人制度屬中央事權 緊急情況下才啟動

鄭堅稱，修改後的選舉制度擴大了議會代表性，令社會均衡有序參與政治，重申並非要搞「清一色」只要是愛國者，持不同意見亦可進入議會。

至於選舉委員會將增設召集人制度，鄭若驊指啟動召集人制度屬中央事權，毋須本地立法，形容是安全網應對緊急情況，但現階段難以舉例甚麼才算緊急情況，僅稱「只在有必要性的時候總召集人才會召集會議」。

談及日後參選特首選委會及立法會都要經過資格審查委員會審核，而協助審查的國安委可向資審會交審查意見書，有關決定不可被司法覆核，鄭若驊解釋因為國安委工作須保密，很多資料不能公開。

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