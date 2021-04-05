BioNTech疫苗今日（5日）復打，在暫停打針期間受影響的18.3萬市民可獲特別安排，如市民的預約期為4月5日或以後，毋須再次預約，可直接到已安排的疫苗接種中心打針。港大微生物學系講座教授袁國勇及港大內科學系榮休教授楊紫芝，今早9時40分到達中山紀念公園體育館疫苗接種中心，醫管局前主席梁智仁亦於稍後到場，現場人龍一度長逾百米。

袁國勇：「打錯針」屬個別事件惟員工應加強訓練

港大微生物學系講座教授袁國勇自行皮裡注射第二劑BioNTech疫苗後會見傳媒，指接種過程同樣沒太大感覺。對於外籍男子「打錯針」，袁國勇指相信是個別事件，認為接種中心職員工作流程嚴謹，「非常有質素」，可能是個別員工需要多點培訓和警覺性。

他又指，科興疫苗對很多病毒的抗原有反應，但BioNTech疫苗的免疫反應較有針對性，故如事主打完第一針科興疫苗後，想轉打復必泰，可能要接種兩劑BioNTech疫苗才有足夠的保護效果，即要「打三針」，但目前「溝針」科學數據不太足夠，建議該男子先諮詢醫生意見，檢視血清抗體濃度再作決定，但強調這是「個人決定」而非「政策決定」。

放假期間少人檢測 復活節後疫情或反彈

袁國勇預期，復活節假期較少人看醫生和做檢測，假期後疫情或有反彈，社交距離措施應在個案清零28日後才放寬。

袁國勇再次呼籲市民盡快接種疫苗，指瑪麗醫院和衞生署在發現BioNTech疫苗有包裝瑕疵後，分別隨機檢查250劑疫苗，均沒有發現細菌、真菌或內毒素污染，認為市民毋須擔心。就至今14宗接種疫苗後死亡事故，袁指本港每日平均都有7至9人死於急性心臟病發等，相信與打疫苗無關。

他又相信，當局正考慮擴大接種疫苗的群組，不排除很快將打針年齡門檻降到16歲以上。

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