55歲血癌外籍漢原預約接種德國BioNTech復必泰疫苗，但去錯接種中心，職員亦涉嫌無核實就為他打中國科興疫苗。中卓醫務被指負責營運肇事接種中心，董事是呼吸科名醫曾華德，也是藝人曾華倩的胞兄。惟曾華德回覆《蘋果》查詢時，卻不認同中卓醫務是肇事接種中心的「營運者」，澄清打針前登記或確認身份等，並非由其團隊負責。

曾華德雖多次向涉事市民道歉，又表示對事件感到震驚，稱正內部調查，但他強調，市民進入中心後，在收看接種疫苗簡介影片前的所有步驟，包括登記或確認身份資料等，並非由其團隊負責，「如果係去到佢睇影片，去到打針、打完針發生咩事，就係由我哋負責」。他重申，中卓並非該接種中心的「營運者」，醫療程序以外的事亦不在其團隊的處理範圍。

曾華德稱非常奇怪：市民打針前已簽字

他又稱，今次事件亦非常奇怪，市民經過多重程序，既要看影片，也要簽署同意書，才會接受注射；而醫護亦會即場派發接種紀錄，難以明白這次事件為何會發生。但他指，昨日下午已增加一項行政程序，醫護人員會在接種站再次詢問市民：「你知唔知自己打邊隻疫苗？」市民若答不出或答錯，醫護便不會為其接種，避免同類事件發生。

涉事市民已接種了一針科興疫苗，應否改為接種原本想打的BioNTech？曾華德稱，根據政府昨日新聞稿建議，該名市民應接種第二針科興，不宜「溝針」。

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