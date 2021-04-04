47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

志偉：

你好嗎？

最近有朋友說，收到你的回信，知道你在獄中頂得住，很開心，這個罪名（參與初選涉違《國安法》）根本是「莫須有」，肯定會有忿怒、有低潮，但最重要仍然是保持堅定意志，否則實在很難捱。

與其他人談起你，往往都有不少人指：「胡志偉咁溫和都搞……」，在香港這個反常的年代，根本溫和或激進都一樣，只要有半點反對政府，就已經沒有好日子過。大家都很欣賞你的坦然，一路以來都是淡淡然，面對風暴，處之泰然，苦臉上有時反過來有個似乎是為安慰別人的微笑。

在一班政治人物中，你一直不顯眼、不出位，反而是如此低調，卻令人有格外的可靠感覺。不單瓊富的街坊會等你，其他香港人也會等你。獄中一切保重。我們都相信，花落花開善惡到頭終有報。

APRIL

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