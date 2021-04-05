全國人大常委會日前通過「完善」香港選舉方案，讓中央心儀的「愛國者」進入新體制。工聯會立法會議員麥美娟今接受民主黨前主席劉慧卿《議會內外》網台節目訪問時指，相信新選舉制度下不再是「選舉導向」，毋須「選舉傑出者」；對於全國港澳研究會理事田飛龍以「忠誠廢物論」暗批建制派，麥稱不認同，堅稱中央沒不滿建制派，「如果唔係就唔會委以重任畀我哋做咁多嘢」。

人大常委早前通過修改《基本法》附件一及附件二內容，宣佈落實立法會「432」方案。麥指，中央「大手術」改革議會制度，相信非純粹政治問題，亦涉及社會民生問題；堅稱「完善」後的立法會選舉會有更多界別，將來議會再非選舉導向，毋須「選舉傑出者」，反而需要「務實參選者」，稱「好叻做嘢嘅人，未必好叻選舉」，「佢哋唔會日日落街派單張、嗌咪」，盼未來能有「均衡參與」。

劉慧卿料未來議會或造成更多撕裂

劉慧卿隨即反問，此舉是否等同委任，指選民對相關人士並不認識；麥沒有回應，反指：「叻嘅人點會無人識？」重申應予機會「務實參選者」進入議會，指「嗌咪」可於進入議會後再訓練。

麥形容，中央「改善」選舉制度是新開始，指當時政府不能作諮詢，「港版國安法」出爐後社會才得安寧，相信日後會再有機會諮詢及交流；她又藉此鼓勵「比較理性」的民主派參與選舉，及笑言劉慧卿可「出山」繼續參選，指中央不容反中亂港者，故有必要成立國家安全委員會，不容以外國利益為先的人入閘，又促請中央盡快處理雙重國籍問題。

劉慧卿強調，新選舉制度令有意參選的民主派卻步，社會持續撕裂下，認為未來議會或會造成更多撕裂，對「大倒退」感可惜。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！