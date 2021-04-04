【本報訊】坊間一片批評人大常委會通過閹割香港選舉制度之聲，身兼全國人大前常委的立法會前主席范徐麗泰（圖）昨日再為北京開脫，反指北京對港已非常「寬容」，港人不應就今次選舉制度草案「咬文嚼字」，直指：「所以呢個時候，我哋應該做嘅，就係自己知道做錯咗啦，以後就唔好再係咁，而唔係攞住完善選舉制度，逐隻字去篤睇吓有無窿。」范徐麗泰又不點名指，若有人曾到美國與美政要「興奮合照」，「呢啲人唔使諗（入閘參選）」。

指屬邀請外國干預

范太接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時聲言，下屆立法會可以有民主派及反對派議員，但不能有「攬炒派」，認為只要沒有勾結外國勢力，又沒有作出損害本港繁榮安定的行為，就可「入閘」參選，她不點名指：「如果有人去過美國，同美國政要好興奮、開心影相，呢啲人唔使諗（入閘），因為佢哋係邀請外國干預，絕對唔係愛國者。」

其實除了民主派之外，行會成員葉劉淑儀及自由黨鍾國斌， 在2019年也曾到美國出席交流會，並與美方官員合照。

范太也被問到何算是「損害本港繁榮安定」的行為？她舉例指，在沒有「好嘅理由」下在立法會搗亂和惡意拉布就是「損害」，但在議會批評政府則非「損害」。

至於新制下參加立法會都要取得選委會五個界別、各界別至少兩個提名，明顯阻礙民主派參選，范太卻稱：「（每界別）300人內都搵唔到兩個人支持你，即係你應否參選都成問題」。

對於選委會日後在立法會則佔40席，范太認為有必要，指特首與議員的權力來源在過去20多年並不相同，致施政理念有異，認為新做法能達致行政主導，令施政變得暢順，不會如第六屆立法會般不斷拖政府後腿，她甚至指日後選委會有分區委員會和滅罪委員會委員，因此政府不會不知市民的想法。