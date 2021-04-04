【本報訊】京港政府聯手閹割香港選舉制度，不但設置重重關卡阻民主派入閘，甚至連市民投白票也想禁絕，全方位封殺民意。律政司司長鄭若驊昨接受訪問時，直指市民不應投白票，表明會研究目前的規管是否足夠。有民主派人士直言，從未見過任何一個國家或地方以法律禁止投白票，以往也有市民在選舉中投白票，質疑若投白票也要禁，「唔通每次投完票舉起張票畀你睇咩？」

經人大修改後的《基本法》附件一、二，列明特區需要依法規管操縱、破壞選舉的行為，政制及內地事務局長曾國衞早前曾指，修例本地法例時會考慮現時法例是否足夠處理「投白票」的行為。

「投票是公民責任」

鄭若驊昨在now新聞台節目《大鳴大放》中被問到，坊間有關杯葛選舉、投白票的呼聲是否算「操縱選舉」時坦言，會研究是否需要進一步規管，以令選舉公開、公平、誠實地進行，她並指：「你如果令一個選舉不能進行，其實我覺得我們不應這樣做，因為投票是公民責任。」但鄭未有說明，投白票如何會阻礙選舉進行，值得注意的是，市民的投票意向要保密，不應有其他人會得知。

鄭若驊堅稱，修改後的選舉制度擴大了議會代表性，令社會均衡有序參與政治，重申並非要搞「清一色」，只要是愛國者，持不同意見亦可進入議會。

至於選舉委員會將增設召集人制度，鄭若驊指啟動召集人制度屬中央事權，毋須本地立法，形容是安全網應對緊急情況，但現階段難以舉例甚麼才算緊急情況，僅稱「只在有必要性的時候總召集人才會召集會議」。

李︰未見有國家禁止

談及日後參選特首選委會及立法會都要經過資格審查委員會審核，而協助審查的國安委可向資審會交審查意見書，有關決定不可被司法覆核，鄭若驊解釋因為國安委工作須保密，很多資料不能公開。

對於政府研究修例禁選民投白票，民主黨前主席李永達表示，未見過任何一個國家或地方以法律禁止投白票，直言不理解為何投白票會阻礙選舉舉行，「人哋入去睇到三個候選人都揀唔落，咪唔投囉，佢又唔係『搣爛』張票、撕毀張票、又唔係毀壞張票嗰啲犯法（行為），但投白票、唔投票，唔犯法㗎嘛，以前都試過有人投白票」，但他坦言，政府若任意改變法律，則變成「佢做乜都得」。

李未有猜測高官表明要研究規管投白票的意圖，「投票係自由意志，佢諗乜我唔知」，他又質疑難以執行規管，「唔通每次投完票舉起張票畀你睇咩？除非你改制度，咁我真係唔識講。」