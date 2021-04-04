【本報訊】疫下第二個清明節，限聚令無阻孝子賢孫掃墓，粉嶺和合石及柴灣墳場人山人海，港鐵柴灣站外昨晨大打蛇餅，一度有逾200人排隊等巴士前往柴灣華人永遠墳場及歌連臣角天主教聖十字架墳場，有市民無視限聚令規定拜山人數維持四人一組，約10人結伴上山，暗寸政府：「唔使理個政府，佢唔識做我哋識做。」

和合石昨人頭湧湧，市民手持鮮花及祭品上山，有人用擔挑帶同六袋祭品，亦有人出動手推車帶同燒豬上山。上水居民袁女士獨自拜山，帶同父親生前栽種的蘭花，以「倒後行」健身方式慢慢上山，「屋企啲花啱啱開，有啲係爸爸種嘅，所以拎嚟拜祭返佢」。有長者指登山較辛苦，認為可參考將軍澳華人永遠墳場，以高爾夫球電動車接載長者及行動不便人士。

柴灣墳場更是墟冚，昨晨約11時，一度有約200人排隊等巴士前往柴灣華人永遠墳場及歌連臣角天主教聖十字架墳場，巴士公司加密班次疏導人潮，警員在柴灣墳場及附近一帶實施人潮管制，並廣播提醒掃墓人士保持社交距離及佩戴口罩。

「唔使理政府 我哋識做」

鄧先生整個家族約10人來掃墓，稱限聚令下會分開上山，亦不會脫口罩，「之前就喺地鐵站約埋一齊行上嚟，𠵱家有限聚令會分批上去」。何先生笑言掃墓當是去旅行，約同10名親友掃墓，但無視限聚令，一次過上山，「冇人分批㗎啦，個個都照返平時點做就點做，唔使理個政府，佢唔識做我哋識做」。

伍先生則指天氣舒適，「戴住口罩都OK嘅」，認為人流較往年多，但不擔心疫情，「保持社交距離就得」，今年花費大約數百元購買衣包祭品。他指一家七口來拜山，會分批前後拜祭，不擔心違反限聚令，認為雖有少許不便，但最重要有心。