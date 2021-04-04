【本報訊】標準工時其實並非新潮概念，1840年，新西蘭木匠Samuel Parnell已提出每天工作不應超過8小時，並倡議一日24小時應分成「8小時工作、8小時休息、8小時隨心所欲」。多國或地區的標時法例均列明僱主需按法例規定，支付勞工超時薪金。

林鄭藉疫情押後推行

根據政府統計處2020年第4季按工時劃分的就業人數數字，撇除外籍家傭，42%人每周需工作45小時以上，更有137,500人每周需工作65小時以上。不少國家及地區已設立標準工時法例，新加坡、台灣、澳門分別將每周標準工時設定於44至48小時之間；法國及澳洲更將每周標準工時定於35小時至38小時，惟本港至今仍未訂立標準工時。

標準工時在勞工界爭取多年。早在2010年，時任特首曾蔭權就將標準工時政策研究寫入當屆施政報告之內。2012年《標準工時政策研究報告》出爐，評估香港實施標準工時的影響，並稱下一路向為「讓利益相關者和廣大市民進一步作深入討論」。

此等討論由2013年成立的標準工時委員會延續。梁振英2012年參選特首時，競選政綱稱「跟進現屆政府就標準工時的調研，成立專責委員會，包括政府、僱主和僱員代表、學者和社會人士，共同研究推動標準工時立法工作及涵蓋範圍，關注僱員超時工作的情況和安排」。

標準工時委員會2017年提交研究報告後，曾提出合約工時方案，月入低於1.1萬的基層僱員入職時需要在僱傭合約列明工時及超時補水安排。

不過，梁振英2017年施政報告中有關標時部份，卻變成「訂定適合香港情況的工時政策方向」；同年6月，張建宗更稱「我哋無一個承諾去推行一個標準工時」。合約工時在2018年遭政府擱置，轉為計劃於2019年第一季至2020年上半年推行11個行業工時指引，稱等待至2023年才再次檢討成效。

不過，根據立法會文件，政府就以社會事件及疫情影響為由，押後至今仍未推行。本報曾向勞工處查詢11行業工時指引推展進度，勞工處僅稱會適時公佈進度及報告。