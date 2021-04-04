【本報訊】標準工時委員會2013年成立，可惜委員會任期的四年內，勞資雙方未能達成共識，勞方更於2015年因雙方談判破裂而「拉隊離場」。當時擔任標準工時委員會成員的勞方代表梁籌庭批評政府一直「唔肯落水、放軟手腳」，沒有就標準工時向僱主多加游說，由勞資雙方「自己傾」，「咁一定係傾唔埋欄」。

早在2012年，標準工時委員會尚未成立，政府已撰寫標準工時政策研究報告，報告中提及在標準工時不同條件的情景下，僱主需向僱員額外支付80億元至522億元開支。梁籌庭指當年最低工資成功立法，原本對標準工時立法亦有憧憬，但「睇完（報告）之後呢，其實我就……個心都涼咗」，有關預算開支數據，必定嚇怕僱主。

梁籌庭︰利用委員會否定可行性

結果標準工時委員會開第二、三次會議，僱主即不斷以付出龐大加班費為由，反對推行標準工時。梁稱當年政府推行最低工資立法，有強硬立場並施壓，再由勞資雙方討論內容細節；但在標準工時立法，梁批評「政府採取嘅態度就係放任嘅態度」，標準工時委員會會議就變成勞資雙方各說各話，「成日都擦出火花，大家喺會議上面fire」，最終梁與其他勞方代表，於2015年11月六人「拉隊離場」，宣告談判失敗。

政府採取放任政策，讓勞資雙方會談猶如泥漿摔角。梁形容到商討中段，政府參與度逐漸降低，「感覺到政府係會轉軚喇」，甚至覺得政府利用標準工時委員會，「話畀全世界人聽，標準工時係唔行得嘅！唔成功嘅！香港唔可以實施呢一樣嘢嘅！」

對於勞工處首席勞工事務主任（工時政策）任期告終，梁指自標準工時委員會2017年解散，身兼勞顧會成員的梁籌庭指，近年勞工處已沒有再向他們報告標準工時立法進度，「佢都冇必要同我哋滙報啦，個委員會都散咗band……咁佢再做落去做啲乜呢？佢冇必要向我哋勞顧會交代」。

有消息指，工時政策科會預留人手完成工時狀況調查，梁籌庭聞後苦笑，「𠵱家再做嘅話，你攞到個數據出嚟，要嚟點用呢？」他又認為，如果政府不參與政策討論，標準工時立法無可能成功。