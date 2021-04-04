【本報訊】專埋葬無人認領屍體的沙嶺公墓，清明節下一片肅殺，警員昨如臨大敵截查身穿黑衣青年，有人連續第二年帶上《蘋果日報》、印有抗爭運動象徵「連豬」外貌的蛋糕拜祭手足，「守護孩子」成員陳基裘（陳伯），一連兩日到場拜祭，希望對「死得不明不白嘅人」盡點心意。

市民斥狐假虎威

沙嶺公墓位於羅湖，平日人迹罕至，石碑上只顯示安葬年份及死者的號碼，並沒有姓名及遺照，即使清明節，到來掃墓人士不多，加上微微細雨，陰森孤寂，份覺荒涼。昨午有身穿黑衣的市民到場，除了年輕人，不少是中年人士。

對於記者採訪，他們顯得很避忌，帶上紙紮祭品，默默上香點燭獻花拜祭，緬懷曾經有過共同理念的故人，其中有人帶上《蘋果日報》、印有抗爭運動象徵「連豬」外貌的蛋糕，以及文宣等物品，主要放於2019及2020的棺木段。

過去積極參與抗爭運動的陳伯，昨偕朋友連續第二天來到沙嶺公墓，希望趁清明拜祭「死得不明不白嘅人」。陳伯指前日同行的兩名青年被警方截查，最後被放行，至昨日的截查更加嚴格。「明白你有公務在身，但擾民啊！」陳伯認為市民純粹拜祭，有遵守防疫措施，警方不用太過惶恐。他指今日將再與友人前來拜祭：「大家辛苦啦，我哋做到嘅嘢都做。」

市民林先生專程來拜祭，指不是受網上號召而來，每年春秋二祭都自發拜祭香港人。他認為今年警方借限聚令為由管制，截查行動更加高調，他亦被截查。「我影咗張相做紀錄，有個（警員）就睩大雙眼望住我，有種狐假虎威（嘅感覺）。」