【本報訊】林鄭的疫苗接種計劃發生去錯中心打錯針的嚴重「甩漏」事故。《南華早報》報道，一名55歲患血癌外籍男子早前預約觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗，未料誤往九龍灣體育館，中心人員竟未有發現，更為未有預約的事主接種國產科興疫苗，直至事主事後收到政府短訊通知其缺席原先預約，才驚覺打錯針，他將去信投訴政府。

據報道，這名血癌外籍男子David Allardice原與逾70歲友人預約3月18日下午6時半往曉光街體育館接種首劑復必泰疫苗，卻錯誤前往打科興疫苗的九龍灣體育館接種中心。事主稱他們有出示身份證供職員核對，但職員疑未有檢查，亦無通知他去錯中心，最終在不知情下接種科興疫苗。

事主表示，打針前曾諮詢醫生意見，醫生指接受化療和患有白血病會降低疫苗效用，如接種保護率不高的科興，擔心保護率所剩無幾，建議他接種保護率較高的復必泰。其醫生得悉事主打錯疫苗後十分震驚，建議他重新接種復必泰，惟事主未作決定。事主指如完成兩針科興可返回家鄉蘇格蘭，可能會繼續接種科興。

事主：整個過程無人提醒

事主堅稱整個接種過程中，無人提醒他是接種科興疫苗，但政府回覆本報時表示，九龍灣體育館登記區職員雖未有成功篩查，錯誤讓兩人進入中心，惟事主於資料區和注射區同意接種有關疫苗。政府稱對事件抱歉，會與事主跟進接種第二劑科興疫苗，惟未回應以往有無同類事件。

九龍灣體育館接種中心由私人醫療集團中卓醫務管理，本報昨向中卓查詢事件，截稿前未獲回覆。中卓醫務回覆《香港01》時表示，預約事宜由公務員事務局處理，中卓作為營運機構，只負責在疫苗接種過程中提供臨床服務。中卓醫務近日遞交主板上市申請，集團其中一名董事是藝人曾華倩的胞兄、呼吸科名醫曾華德。

無預約照打 病人組織轟兒戲

病人政策連線主席林志釉斥事件不可接受，批評事件反映政府查核程序及相關管理層查核工作兒戲，「事主冇預約呢間中心就行入去，中心職員只要核實身份，就知佢冇預約，但職員照幫事主打針，十分粗疏」。他指，事主除可向政府投訴外，亦可考慮投訴涉事的醫護人員。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指今次出錯離譜，「其實佢有電腦check，我都唔明點解嗰個人明明唔係呢度都畀佢打」，但未知是否有任何懲罰機制，他認為最少應涉及醫療集團發警告，如有嚴重事故則應考慮停止合作。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜稱科興臨床數據涵蓋的癌症病人不多，未確定相關保護率，故癌症病人應否接種被科興列為注意事項之一，「但唔代表冇保護力，只係保護力可能冇免疫系統正常人咁高」。呼吸系統專科醫生梁子超認為事主宜接種第二劑科興再觀察三個月，「外國正研究打混合針嘅成效，唔排除三個月後會有初步結果，到時體內抗體不足先補打復必泰。」