標準工時在勞工界爭取多年，可說是建制派及民主派均希望落實的勞工政策。過去多年的五一勞動節遊行，不論職工盟抑或工聯會，均有促請政府就標準工時立法。早在2010年，時任特首曾蔭權就將標準工時政策研究寫入當屆《施政報告》之內，並着當時的勞工及福利局局長作研究；而當時的勞福局長為張建宗。2012年《標準工時政策研究報告》出爐，評估香港實施標準工時的影響，並稱下一步路向為「讓利益相關者和廣大市民進一步作深入討論」。
此等討論由2013年成立的標準工時委員會延續，時任特首梁振英參選特首時，競選政綱稱「跟進現屆政府就標準工時的調研，成立專責委員會，包括政府、僱主和僱員代表、學者和社會人士，共同研究推動標準工時立法工作及涵蓋範圍，關注僱員超時工作的情況和安排」。梁亦曾於同年《施政報告》中，稱政府希望社會各界就標準工時作「知情和深入的討論，達成共識，找出未來路向」。
而標準工時委員會在2017年提交研究報告後，曾提出合約工時方案，月入低於1.1萬的基層僱員，入職時需要在僱傭合約列明工時及超時補水安排。不過，梁振英2017年的《施政報告》中，有關標準工時部份，就變成「訂定適合香港情況的工時政策方向」；同年6月，張建宗更稱「我哋無一個承諾去推行一個標準工時」。而合約工時在2018年遭政府擱置，轉為計劃於2019年第一季至2020年上半年推行11個行業工時指引，稱等待至2023年才再次檢討成效。不過，根據立法會文件，政府就以社會事件及疫情影響為由，押後至今仍未推行。《蘋果》曾向勞工處查詢11行業工時指引推展進度，勞工處僅稱會適時公佈進度及報告。
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