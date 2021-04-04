贏在起跑線，總有其道理；說的不是家庭的財力，而是父母的質素。你的父母如何，你的價值觀也必如何。

上班的時候，剛好有三對母子在等升降機。

為方便起見，我叫中間那對母子「勇敢母子」、左邊那對是「白癡母子」、右邊那對是「智慧母子」。

站在中間那位小朋友，突然大叫起來，有點不受控制。孩子的母親露出複雜的表情，無奈心痛內疚各一點的混雜在一起。她蹲下來，摟着兒子，不停掃着兒子的背，沒有一句話，只是不停掃着兒子的背。

雖然大叫的是那位小朋友，但我的注意力都放了在媽媽身上，那刻的我，很想很想跟那位媽媽說，你千萬不要以為我介意，我是一點也不介意的，我知道我甚麼都不懂，但如果我幫得上甚麼，請隨便跟我說。

或許我是錯的，但這位小朋友可能有自閉症。以前看過很多有關自閉症的書籍，所以我知道自閉症是一個譜系障礙，即是不同自閉症患者都會有不同的特徵。

他們之所以會做出其他人會認為是不尋常的行為，其實是由腦內的大腦皮層、杏仁核、海馬區域等等所產生的感覺統合問題，因此反應過敏會是其中一種表現。有些小朋友連洗頭都會嚎哭，因為他們覺得水滴的聲音帶有攻擊性，所以有些小女孩的頭髮總會是短短的。

當然，我是對自閉症有皮毛的研究，才會知道那個小朋友可能患有自閉症。

對這個病毫無了解的人，卻是不幸地佔了大多數。

站在左邊那對母子，示範了最典型的反應。

「媽，佢做乜大叫？」個仔咁問。

「係啦，離晒譜」，白癡阿媽攬實個仔行後兩步，「癲癲哋。」

自閉症患者的父母所面對的最大挑戰，其實並不是小朋友，而是自己可以用怎樣的態度處理生活上的種種。你可以想像到，一個小朋友看着自己的爸媽，是可以像看見一件物件一般毫無反應的嗎？是要經過多少的忍耐、包容、學習，父母才可以令小朋友對着自己展顏一笑，當中的過程，普通人又怎可能明白？

一路掃着兒子的背那位母親，到底有沒有聽到隔籬那位無知婦女那句「癲癲哋」，我不知道，因為她只是很有耐性地掃着兒子的背，沒有看過其他人一眼，沒有說過一句話。

「媽，佢頭先點解大叫？」站在右邊那個孩子問。

「可能係佢見到或者聽到佢唔鍾意嘅嘢囉，好似媽媽見到老鼠會大叫，你見到蛇又會大叫，每個人唔鍾意嘅嘢都唔同㗎，係咪？」那位智慧媽媽這樣回答自己的兒子。

那位一直掃着背的勇敢母親聽到智慧母親向兒子這樣解釋，輕輕的向她說了一聲「thank you」，智慧母親報以一個明白的微笑。

白癡母親說的話，勇敢母親怎會聽不到，可能只是金剛不壞心，很多冷言冷語都見怪不怪了。

三對母子六個人，有個白癡母親那位小朋友是最可憐的受害者。

話人癲癲哋嗰啲，往往就係癲癲哋嗰個。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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