12港人在內地服刑完畢，回港後須強制隔離，其中五人已完成強制隔離，今日被帶上沙田裁判法庭提堂，亦是回港後首度在法庭露面，五人沒申請保釋，全部還柙候訊。

大批市民到庭旁聽，未到9時半正庭已經爆滿，司法機構開另一法庭作伸延法庭。

港大生郭子麟涉11.18理大圍城被控暴動

先應訊的是郭子麟（20歲），郭出庭時神色頗為緊張，不時張望，又拉拉他灰衫hoodie的衣領衫袖。他出庭後曾望過家屬席，但返回囚室後亦沒有回望家人，他母親在郭出庭後痛哭。散庭後郭的家屬在庭外仍不斷哭泣，指今次是在香港首次見到子麟，對上一次見他是在內地，形容心情激動。

郭的代表為大律師黃錦娟，主控稱，郭是案件中的第三被告，同案其他被告已轉介到區域法院，而郭途中離港，在內地服刑完畢，回港後須隔離，今日出庭。

控方申請將案件押後後5月31日，在屯門法院提訊，同時索取律政司指示及準備轉介文件。辯方沒有保釋申請，亦放棄8日保釋覆核。

郭子麟的案件其後再開庭，控方撤回剛才的提訊日期，重新申請押後至5月5日屯門法院再訊，以轉介被告與其他被告一同處理。郭再出庭後，不時望向旁聽席，並有打眼色、戚眉。

前年警方圍攻理大期間，市民在各區示威試圖解圍，油麻地一帶有示威者與警方激烈衝突，事件中逾200人被拘控。郭被控前年11月18日在油麻地彌敦道一帶參與暴動等罪，案件涉另外12名被告，同案已轉介區院。

機械技工黃偉然被控製造爆炸品

其後出庭的黃偉然（30歲）。控方申請案件5月3日粉嶺法院再訊。黃由律師文浩正代表，確認沒有保釋申請，亦放棄8日保釋覆核。

黃不停望向旁聽席，他視線沒有離開過旁聽席，直至開離犯人欄。黃偉然的媽媽及太太均稱，今日第一次見到偉然，並稱覺得好開心。黃被控於去年1月16日在上水吳屋村附近製造俗稱DNT的強力炸藥被控一項製造爆炸品罪。

張浚富 張銘裕 嚴文謙涉襲警

其後應訊的是張俊富、張銘裕、嚴文謙三人。三人一同步出囚室，張銘裕一看到旁聽席時點頭，嚴文謙則擰擰頭、鬆鬆脖子，又托口罩；張俊富則先是一面正經。張銘裕及嚴文謙不時談話，其後張銘裕又主動與張俊富耳語，張俊富再與張銘裕交談。

三人分別由大律師鄧灝程、大律師朱寶田及大律師鄺展鴻代表。控方將案件押後至5月3日在東區法院再訊。控方並申請充公其保釋金及人事擔保金額。並指此案將會在高院原訟庭審埋。

主任裁判官溫紹明問代表大狀，是否已就充公保釋金事宜向被告索取指示。三名大律師均指希望保釋金事宜可回到東區法院處理，三人沒有保釋申請。

3人被控前年12月8日在灣仔遭警方突擊搜查時被捕，同被控一項串謀有意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪，控罪指稱3人與黃振強、吳智鴻及其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員。張俊富則另被控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪，即在荃灣致利工業大廈一單位，管有一盒爆竹、一盒煙花、11支伸縮棍、一支雷射筆、4支辣椒噴霧及一個裝有13件避彈衣陶瓷板的盒。

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