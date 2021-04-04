【本報訊】本港骨灰龕位一位難求，排期輪候灰位動輒需時數年，不少市民被迫將親人的骨灰暫存於長生店中。昨日清明節，紅磡多間長生店外便排滿數十名等候拜祭的市民，有市民稱逝世家人的骨灰已等候數個月仍然未能上位，只能與其他人的骨灰一起存放在長生店內，對此感到「心唔係好舒服」。

紅磡萬國殯儀館附近的多間長生店，昨日擠滿帶備祭品的市民，在疫情下所有人均有佩戴口罩，排隊時亦有保持距離。因骨灰龕位不足，不少市民將家人的骨灰暫存在長生店內，每逢清明節，員工便會在店門外擺放一張小摺枱，放上香爐、水果、糕點等祭品，佈置成一個小型祭壇，其後逐一從店內取出先人骨灰，供家屬簡單拜祭。據現場視察，大部份人要排隊至少半小時，拜祭後再自行帶同祭品，到附近的紅磡市立殯儀館，統一放在收集箱內由職員代為化寶。

「心唔係好舒服」

到長生店拜祭的市民李女士指，其老爺的骨灰已排期數個月，打算連同葬在鑽石山的奶奶，一起安排上位，預計要再等數個月。她對家人的骨灰要和其他人士的骨灰一同存放，感到很難過，「我先生得一個人，老竇老母都過咗身，自己覺得心唔係好舒服」。李昨日帶備傳統衣紙拜祭，表示不清楚附近設有統一化寶爐，認為安排麻煩，「因為我都想我老爺收到嘢，𠵱家收唔到就心唔舒服」。

到場拜祭外母的陳先生指，外母2月過世，但因暫時仍未排到骨灰龕位，「所以喺呢度拜住先」，預期5月可到政府骨灰龕上位。對於先人骨灰被迫暫存在長生店，陳表示「冇辦法喇，土地問題」。他指外母等待僅三個月即可上位，已算較快，「我知有啲係擺咗五、六年都有」。