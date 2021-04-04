【本報訊】酒吧、麻雀館等場所已被勒令停業近四個月，雖然業界多番主動配合政府防疫措施，惟至今復業無期，逾萬個家庭生計大受影響。酒吧、卡拉OK及麻雀館等業界代表昨日起以絕食明志，促請特首林鄭月娥正面對話，回應業界苦況。

香港持牌酒吧會所聯會、娛樂及飲食協會、卡拉OK Box、卡拉OK同業協會及麻雀界代表昨午3時起，一連四日三夜接力絕食，並在本周三向立法會議員及政府遞交請願信，促請政府賠償被勒令停業的處所及交代停業準則。絕食行動會分時段進行，每節二至四人參與及持續6至12小時不等。

在酒吧當侍應四年的30歲單親媽媽Wing，獨力照顧四名2至8歲的子女及半失明的母親。酒吧停業後，她無了期放無薪假，全家頓失收入來源，「我根本唔敢帶佢哋出街，因為帶佢哋出街要消費、要錢，我好怕佢哋到時羨慕人哋嘅小朋友。」

料再有300酒吧結業

雖然她已響應政府呼籲接種疫苗，但酒吧復業遙遙無期，要獨力承擔所有壓力的Wing，對母親和子女有無盡愧疚，「我覺得我好失敗，我畀唔到最好嘅嘢佢哋，點解可以咁大個人都照顧唔到自己媽媽，供養唔到佢。」

阿Wing的苦況，僅是過萬個受影響業界家庭的冰山一角。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指出，疫情下已有約300間酒吧結業，佔全港持牌酒吧約四分之一，若政府不賠償，估計再有300間酒吧結業，指酒吧過去一年只有24天可在無任何限制下營業，麻雀館亦被停業212天。

他不忿指業界百般主動配合，卻換來政府無動於衷，走到絕食一步，只有一個卑微的願望，希望政府關注業界苦況。他呼籲市民到政府總部外簽名聯署支持絕食活動。業界舉行記者會期間，有警員到場，以揚聲器播放違反限聚令的廣播。

食衞局回覆本報查詢時指，會按疫情發展及疫苗接種計劃進度調整社交距離措施，重申有與業界保持溝通，聽取他們的意見及建議。