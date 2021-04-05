民主派自從重奪區議會主導權後，持續受到政權打壓，建制派陣營似心有不甘成為少數派。全國人大常委譚耀宗日前指，區議會可以重推委任制。民主派油尖旺區議員林兆彬今早在電台節目指，譚的說法是「輸打贏要」，指過往建制派佔區議會大多數時，建制派陣營從沒說過要「均衡參與」，又指政府刻意妖魔化民主派區議員。

林兆彬︰政府刻意妖魔化民主派

林兆彬今天指，政府過份強調民主派區議員的「政治工作」，實際上民主派的區議會工作9成都是民生，反指過往建制派主導立法會時，也有討論政治問題，如支持23條立法、呼籲通過政改等，認為政府刻意妖魔化民主派區議員。而在建制派掌權時，從未聽過有人提出要求「均衡參與」，到民主派佔多數時即要求改制，林兆彬形容為「輸打贏要」，「自己選輸就話要平衡返個聲音」，認為動機非常明顯。他指，委任制違反民主原則，若希望改善選舉方式，可以理性討論「比例代表制」等議題，而非直接改成委任。

現為大埔分區委員會委員的經民聯前區議員羅曉楓，則在電台節目力撐人大改制出發點是反映地區聲音，指分區委員會都有廣泛代表性，又指服務市民有「愛國」及「有能力」的兩大原則，認為新增的3類分區委員會都可做到。他又堅稱由政府委任的委員會選出特首並無利益衝突，指政府委任時不會說明「要選誰」。

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