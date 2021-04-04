本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情緩和，昨日（4日）新增7宗個案都屬輸入個案，是自上周日（3月28日）之後，再次本地零確診。7宗輸入個案中，5宗來自印度，並且同樣於3月22日乘坐AI1310航班從印度加爾各答抵港，並且全部驗出帶有N501Y的變種病毒株。另外昨日亦有少於10宗的初步確診個案。

政府凌晨發稿反駁名潮食館鮮風量說法

今年2月，尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館武肺群組不斷擴大，衞生防護中心邀請病毒學及傳染病專家袁國勇在上月1日聯同專家等組成的跨專業團隊到K11 Musea一間食肆視察，以調查有關個案群組成因。袁視察後發現，該食肆的鮮風量僅達牌照申請的三分一，或令空氣滯留，引致短距離空氣播毒。

名潮食館被指因食肆鮮風量不符牌照要求，遭商場終止租約。其後名潮食館委理大教授再測試，反駁鮮風量不足的說法，指餐廳上下兩層每小時換氣量足夠，分別達每小時12至18次及2.9至5次，合符牌照要求有餘，惟未能解釋為何與政府專家顧問袁國勇視察結果相差甚遠。

政府周一凌晨發稿澄清，在調查時量度的鮮風流量，是有關各座位區間傳送鮮風之主管道的室外空氣總流量，並與位於各區間的盤管風機的接駁鮮風送風管道的鮮風流量比對。結論指出，導致有關爆發的原因很可能是位於出現爆發的下層堂食範圍，其若干部份的每小時換氣量偏低（1.2及2.1）。政府發稿指，雖然其他兩個部份的每小時換氣量為6.1及6.4，惟這個成因會較由鄰近茶水間出現接觸傳染的機會為高。

發稿又指，有評論指食肆座位間與廚房的空氣流通應一起計算，政府指這理解是「不正確」的，稱法例要求座位間與廚房須為兩個個別的通風系統；有關食肆廚房的實際通風系統是接駁到K11 Musea的中央系統，與其座位間的通風系統是完全獨立的。聲明續指，沒有任何一個部門（包括機電工程署）曾獲有關食肆委聘進行其在3月31日提到的任何研究。

今起恢復BioNTech疫苗接種

BioNTech復必泰疫苗早前因包裝有瑕疵而要煞停接種，港府公佈今日（5日）開始恢復接種BioNTech疫苗的安排，如市民的預約期為4月5日或以後，毋須再次預約；而預約期為3月24日至4月4日接種首劑的市民，港府會另行安排時間讓他們接種疫苗；若市民未能按時出席，可於4月3日上午9時起到網上預約系統更改時間。

至於預約期為4月4日或以前接種第二劑疫苗的市民，港府則會主動在預約系列，再特別安排時間，即4月5日至10日的其中一天預留一個時間，以便市民可盡快接種第二劑疫苗。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，將統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第二天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府稱因應使用情況及市民對新冠病毒檢測服務的需求後，決定延長大角咀櫸樹街流動採樣站的服務日期至4月11日（周日），為須接受強制檢測的當區居民及工作人員，以及餐飲業和指定表列處所員工服務。而將軍澳新都城中心二期商場流動採樣站的服務日期亦會延長至4月5日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●黃大仙廣場（至4月11日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月11日）

●元朗安興遊樂場（至4月11日）

●天水圍天瑞體育館（至4月11日）

●屯門建生社區會堂（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月7日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月11日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

●將軍澳新都城中心二期商場地下空地（至4月5日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

截至周日早上9時，過去24小時共有6名確診病人出院，至今共有11,139名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1,197張負壓病床，現時共有127名確診病人留醫，其中9人情況危殆，3人情況嚴重，其餘115人情況穩定。

本港疫情

●確診（截至4月4日17:19）

11,508宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多6人出院（第11296、11366、11368、11382、11425、11459號個案），

共11,139人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

127名確診者仍留醫；

9人危殆（第1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），

其餘115人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月4日 09:00）

兩岸疫情最新數字：大陸周六（3日）新增21宗確診個案，其中10宗為本土確診個案，全部都在雲南省發現，而輸入病例則有11宗，分別是上海6宗、廣東2宗、北京1宗、天津1例、福建1宗。大陸累計確診90,273宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,045宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月4日07:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.3億，全球死亡人數突破284萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,066萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55萬。巴西確診人數超過1,295萬，死亡人數超過33萬。印度確診人數超過1,248萬，死亡人數超過16.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

●英國周六通報過去24小時僅10人於確診28天內病故，是自去年9月初以來的最低數字。

英國境內疫苗接種達成另一里程碑，高達500萬人已接種第二劑疫苗。官方資料也顯示，31,301,267人已打第一劑疫苗，其中500萬人如今已打兩劑疫苗，是歐洲地區最快速疫苗接種進度。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）發表聲明說：「我們的驚人疫苗接種計劃如今第2劑疫苗已注射逾500萬劑，為那些對COVID-19最脆弱族群提供最佳可能保護，包括半數的80歲以上年長者。」

英格蘭地區的嚴格封鎖措施於3月29日開始鬆綁，英國首相約翰遜（Boris Johnson）可望於周一說明解除限制措施的進一步細節。

●土耳其衞生部資料顯示，境內過去24小時新增44,756人確診，是自疫情爆發以來的最高紀錄。

根據7日平均值，土耳其單日確診病例目前排名全球第5高。自從政府於3月初鬆綁防疫限制措施以來，染疫人數暴增，過去5天接連創新高紀錄。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）3月29日宣佈各種加強防疫措施，包括於4月13日開始的齋戒月期間恢復實施周末全國性封鎖。

●法國周六起正式開始採取為期4周的封城措施，民眾無必要理由，出行不得超過住所半徑10公里；非必要商店關閉；進一步加強遙距辦公。另外，宵禁令在法國本土全境仍然有效；學校關閉3周；禁止在戶外公共場所飲酒以及禁止6人以上戶外集會。

意大利周六開始一連三天復活節全國封城，限制民眾跨區出行、非必要商店須關閉、餐廳酒吧只准提供外賣。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,667,184 (554,773)

巴⻄ 12,953,597 (330,193)

印度 12,392,260 (164,110)

法國 4,802,545 (96,439)

俄羅斯 4,520,879 (98,363)

英國 4,371,393 (127,068)

意⼤利 3,650,247 (110,704)

⼟⽿其 3,445,052 (32,078)

⻄班牙 3,291,394 (75,541)

德國 2,886,029 (76,959)

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