【本報訊】勝和太上皇「囝囝」無視限聚令，上周四在「元朗國」一間酒樓大擺壽宴，筵開近10席百人到賀，惟當晚警方「唔見人」未有到場執法，事隔兩日後，前晚才有大批警員以緊急搜查令到酒樓調查。警方昨指涉事食肆涉違反口罩規定等事項，會檢控負責人。

撿CCTV及預約紀錄

前晚大批警員包括反黑組探員，到涉事嘉嘉好宴會廳調查，逗留約一小時後離去，未帶走任何人。警方昨終回覆本報查詢，稱上周四無接獲相關報案，元朗警區反三合會行動組會主動調查當晚該食肆是否遵守預防及控制疾病的相關規例，已向法庭緊急申請搜查令，在餐廳撿取閉路電視紀錄及顧客預約紀錄等，暫未有人被票控或拘捕。

行動中，元朗警區及食物環境衞生署亦巡查附近及康景街多間食肆，發現嘉嘉好宴會廳與西菁街20號另一食肆，同涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），其中嘉嘉好宴會廳違規事項包括餐桌之間的距離、沒備存員工檢測及顧客登記紀錄，及違反口罩規定。

警方稱會向兩間酒家負責人展開檢控程序。有關餐飲處所昨傍晚6時至今上午4時59分，須停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於兩人同坐一桌，為期14天。至昨晚約7時半，大批軍裝警及便衣探員再到嘉嘉好宴會廳巡查，又巡查多間食肆及大棠路光華廣場一地庫遊戲機中心。