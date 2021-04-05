警隊捲入偷龍轉鳯醜聞。《蘋果》昨日報道，一名越南籍女非法入境者疑於深水埗警署內被偷去金鏈，東窗事發後，有警員拿出另一條金鏈，要求被捕者接受是原來的金鏈。事隔一天，本報再接獲消息指，重案組於深水埗警署搜查後，在報案室一櫃底尋回涉事金鏈，並已拘捕事發當日報案室的正副值日官兩人，案件亦由「妨礙司法公正」轉為循「公職人員行為失當」跟進。

警方回覆《蘋果》證實事件，指昨晚於九龍城區拘捕2名隸屬深水埗分區警署的55及42歲男警，兩人涉嫌公職人員行為失當，已被停職，目前獲准保釋候查。

案件改循有人監守自盜調查

事緣早前西九龍衝鋒隊一名女警，於深水埗拘捕一名越南籍女非法入境者，並即時轉交到深水埗警署早更值日小隊跟進，被捕者的隨身財物被放進「包頭」，當中包括一條金鏈。惟被捕者被轉送到入境處羈留中心前，發現金鏈不翼而飛，其後更疑有軍裝警員拿出另一條金鏈，要求她「硬食」，當作其原來的金鏈。

案件現由西九龍重案組第二隊跟進，消息指，案件循有人打包「包頭」時監守自盜調查，調查人員昨晚（4日）亦到深水埗警署，封鎖訓令室及更衣室，最終在報案室一個櫃的櫃底，尋回一度不翼而飛的金鏈。調查人員亦傳召當日拘捕越南籍非法入境者的女警，昨晚到深水埗警署協助調查，包括認證當日被捕者所佩戴的金鏈。

昨晚拘2名55及42歲男警

警方回覆《蘋果》查詢時證實事件，指案件交由西九龍總區重案組第二隊接手跟進後，昨晚於九龍城區拘捕2名隸屬深水埗分區警署的55及42歲男警，兩人涉嫌公職人員行為失當，他們已被停職，目前獲准保釋候查，但須於本月上旬向警方報到。

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