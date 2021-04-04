【本報訊】facebook用戶資料網上任人查閱，本港近294萬用戶受影響，包括2015年被黑客騙取50萬元的新民黨主席葉劉淑儀、新民黨成員李梓敬和公民黨主席梁家傑等多位政界名人。葉劉淑儀批評fb未能保障用戶私隱，又指若因此受滋擾或有損失，會報警及向fb索償。

多位本港政界名人的電話號碼等資料被黑客公開，其中新民黨主席葉劉淑儀被公開手提電話，新民黨成員李梓敬除被公開電話號碼，亦顯示李居於又一村和已婚，公民黨主席梁家傑亦被公開電話。民建聯區議員林德成、公民黨成員黃鶴鳴、民主黨區議員徐遠華、甘乃威、程張迎、大埔區議員姚鈞豪、以及2016年曾參選立法會資訊科技界的數碼港管理有限公司董事楊全盛的電話等資料亦載於公開表格之內。

林鄭及三行會成員電話被公開

網媒「眾新聞」對比資料亦發現，特首林鄭月娥、特首辦主任陳國基、公務員事務局長聶德權，以及至少三名行會成員及12名現任立法會議員的電話號碼亦被公開。

葉劉淑儀昨回應表示，若因資料洩漏而受滋擾或有損失，會報警及向fb索償，亦會考慮更改電話號碼。她又批評fb在私隱保障上做得很差，而本港法例對私隱保障不及歐盟，「如果係歐盟，洩露咗，呢啲企業就要受罰」，建議修例加強規管掌握大量個人資料的企業。

至於電話和公司被公開的楊全盛指，網上洩漏私隱普遍，只要填寫便有機會外洩，只好避免寫重要資料，而提高個人防範騙案意識更為重要。

手提電話被公開的徐遠華指，本身從事政黨及地區工作，電話號碼算是半公開，「但被全面公開當然唔係咁好，可能會有騷擾電話打嚟」。他將再次檢視賬戶的個人資料，「冇咩需要留嘅都要刪走去」。