【本報訊】再多一名市民接種國產科興疫苗後死亡。一名62歲李姓男子上月初接種科興疫苗後，上周五在街上不適，未及送院便已死亡。衞生署回覆查詢時確認死訊，指已即時聯絡醫管局以獲取更多資訊，個案將交由專家委員會進行因果關係評估。連同今次個案，累計接種疫苗後死亡個案增至14人，其中接種科興疫苗的有12人，接種BioNTech復必泰疫苗有兩人。

打針高血壓男心臟驟停

衞生署表示，該名男子於3月8日在天水圍天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄，其後於4月1日在普通科門診被診斷患有高血壓，該名男子翌日在街上呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院急症室搶救無效後死亡。署方續指，接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就事件獲取更多資料，個案將交由專家委員會本周三進行因果關係評估。過往13宗個案中，12宗被指無關。

有消息人士早前向本報透露，該名李姓男子10多歲時加入皇家香港警察少年訓練學校，為第二期學員，近年從事與電腦有關工作，同屆學員知悉事件後連忙聯絡其家人及幫忙處理後事，部份年齡相若同學近日亦打完科興疫苗，今次事件後「有排驚」。昨日一度傳出該男子在城大工作，城大晚上澄清，有關人士並非城大僱員。

另外，4月3日共有四宗接種疫苗後送院的個案，均屬接種科興後出現不適，已全數出院，其中葵芳林士德體育館社區疫苗接種中心涉及兩宗個案，包括一名62歲男子接種第二劑科興疫苗後，出現高血壓和口齒不清，被送往瑪嘉烈醫院接受治療。

多款全球應用的武漢肺炎疫苗近日紛紛出現嚴重事故，有聲音質疑是否應等待一些尚未面世的疫苗，例如只打一劑的美國強生。港大醫學院微生物學系臨床助理教授薛達反對做法，認為第二針疫苗產生的抗體反應比第一針更強。他解釋，美國強生數據只顯示能保護中至重症的武肺感染，不建議港人盲目等待。