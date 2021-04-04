2012年，時任特首梁振英競選時，曾承諾就標準工時立法。9年過去，歷經三任特首，標準工時及合約工時均未能成事，政府最終承諾於2019年起推行「11行業工時政策指引」，惟指引至今進展未明，《蘋果》獲悉當年為研究標準工時而增設的勞工處工時政策科，將大幅縮減員工儼如「殺科」，當年增設用作領導工時政策科的首席勞工主任（工時政策）編外職位亦已於3月底完結。根據立法會文件數字，多年來工時政策科的員工開支至少為一億零五萬元，有勞工團體批評工時政策多年來原地踏步，「燒咗啲銀紙去做工時政策研究，到底做咗啲乜呢？」

記者 周詠雯

《蘋果》獲悉，政府在2013/14年度開設一個「D1」（首長級薪級第一點）的首席勞工事務主任（工時政策）的編外職位，負責領導當年勞工處新增的「工時政策科」，2016年曾延長任期一次，至3月31日完結，不再延長任期，任首席勞工事務主任（工時政策）的梁國基，將調任至首席勞工事務主任（對沖政策），負責強積金對沖相關議題。

工時政策科人手亦會大縮水，勞工事務主任職系員工由16人減至剩下6個「執埋啲手尾」，包括2名高級勞工事務主任、3名勞工事務主任（部份稍後將再調離）及1名二級助理勞工事務主任，以完成餘下的工時狀況調查。

2016年重開D1職位

翻查立法會人事編制小組2013年1月30日的文件，首席勞工主任（工時政策）直屬於勞工處助理處長（勞資關係），任期由2013年4月1日至2016年3月31日，負責領導工時政策科、擔任標準工時專責委員會的秘書、籌備專責委員會的諮詢工作，及就工時政策作嚴謹評估。當時此編外職位月薪為11萬元至12萬元，而此薪級點每年亦有「跳point」增加，每年薪金及附帶福利開支達175萬。

首席勞工主任（工時政策）職位在2016年4月1日到期撤銷，但勞工處在同年5月31日再次向立法會人事編制小組委員會，提出再開設首席勞工主任（工時政策）職位，任期至今年3月31日，向標準工時委員會提供秘書處及相關行政支援，並「支援委員會探討工時政策方向」。而立法會文件反映，首席勞工主任（工時政策）的薪金及附帶福利開支亦有大幅提升，由每年175萬上升至每年237萬。由2013年至今，單是首席勞工主任（工時政策）職位，薪金及福利開支已達1,675萬。

工時政策科多年薪金過億

除重新開設首席勞工主任（工時政策）職位外，根據當年立法會文件，工時政策科於2016年由7名非首長級員工，增加至15個有時限職位。職位數目加倍，薪金及福利開支亦大幅增加。立法會文件指，當時7個非首長職位預計薪金及福利開支為每年600萬元，依此數字推算，2013至2016年工時政策科員工開支達1,802萬元。而至2016年有關文件指15個非首長及職位薪金及附帶福利開支，就上升至每年1,350萬元；以此推算，5年計員工開支為6,526萬元。若根據文件推算，2013年至今首席勞工主任（工時政策）及工時政策科職員薪金及附帶福利開支，至少達到1億零5萬元。

四成二港人每周工時逾65小時

標準工時其實並非「新潮」概念，早在1840年，紐西蘭木匠Samuel Parnell已提出每天工作不應超過8小時，並倡議一日24小時，應分成「8小時工作、8小時休息、8小時隨心所欲」。而多個國家或地區的標準工時法例，均列明僱主須按法例規定，支付勞工超時工時的薪金。

根據政府統計處於2020年第4季，按工作時數劃分的就業人數數字，撇除外籍家庭傭工，有42%人每周需工作45小時以上，更有137,500人每周需工作65小時以上。世界上不少國家及地區，已設立標準工時法例，新加坡、台灣、澳門分別將每周標準工時設定於44小時至48小時之間；而法國及澳洲，更將每周標準工時定於35小時至38小時。

爭取標準工時多年的職工盟，其總幹事蒙兆達指，標準工時的意義在於員工的工作與生活之間有合理平衡，「你有自由去規劃自己人生」，不會淪為工時奴隸。他又批評資方以要多繳薪金為由，反對標準工時立法，「即係過去咁多年以嚟，老闆不嬲都食緊霸王餐，逼啲工人無償加班」。蒙又批評林鄭政府向商界靠攏，「喺呢個咁權力結構嘅情況底下，一啲會觸動商界神經嘅勞工政策同埋主張，統統都係被封殺」。

蒙續指，政府研究工時政策多年，浪費納稅人金錢之餘，工時政策原地踏步，職工盟作為勞工組織，「完全唔知道佢哋做咗乜，感覺係黑箱作業」，未有收到政府交代工時政策研究進度。「我哋從來無收過邀請要同職工盟同屬會見面，或者反映意見，無收到一個電話一個電郵，係來自工時政策科想同我哋討論相關問題」，現任勞福局長羅致光及上一任勞福局長張建宗應為此向公眾作出交代。

勞工處回覆《蘋果》指，首席勞工事務主任（工時政策）任期屆滿後，工時政策會直接由勞工處助理處長（勞資關係）負責監督統籌，將視乎疫情發展重啟工時調查工作。至於11行業工時指引進展為何，處方就指會適時公佈進度。

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