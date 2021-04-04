【本報訊】夏天搭巴士總會覺得冷氣不足，當中又以上層最為焗熱。九巴推出第三代太陽能裝置巴士，車頂加設太陽能薄膜，供電予車內冷氣系統及抽風機風扇等，可降低車廂溫度8至10度，每日每部巴士可節省耗油量5%至8%，慳油量較上一代多近一倍。新裝置有待運輸署審批，料最快今年上半年投入服務。九巴車務策劃部主管梁領彥指新裝置能減低日常營運支出，「長遠減價我講唔出，但票價壓力會因為成本（降低）而低（細）咗。」

慳油5%至8%

新引入的太陽能薄膜厚度僅2毫米，可直接貼上車頂，底部有隔熱層，有助減低車廂溫度，以一輛長12米雙層巴士為例，須安裝14塊太陽能薄膜。車上系統可利用太陽能供電予冷氣及抽風機，巴士停車熄匙時，系統識別車內氣溫度高於攝氏35度或以上，便會自動供電予抽風機，抽出車內熱空氣，令車廂溫度降低8至10度。

九巴工程部工程師張勻耀表示，每部巴士每日可節省約7公升燃油，耗油量減少5%至8%，相等於每日減少約18公斤碳排放。與上一代對比，新裝置產電量面積較大，車頂亦毋須再加裝鋁架，裝置重量可由110公斤減至70公斤。

梁領彥指 新裝置獲運輸署批准後，車齡8至10年的巴士會優先加裝，之後再擴展至較細車齡的巴士，明年抵港170輛新巴士均全部加設新裝置，預計四至五年內逾3,000輛巴士可完成改裝。第三代太陽能成本比上一代便宜，「長遠減價我講唔出，票價壓力會因為成本（降低）而低（細）咗。」

另外，九巴今年已招標訂購42輛雙層電動巴士，明年將有80輛電動巴士行走路面。梁指柴油巴士將逐步轉為電動巴士，九龍灣車廠及14個衞星廠、屯門至赤鱲角連接路收費廣場及大埔工業區的兩個新車廠，均會增設電巴充電設施。「希望（新車廠）三、四年落成後，供電可以配合800至1,000架電動巴士喺嗰度充電」。