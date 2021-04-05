今年是六四32周年，維園燭光晚會未知能否如常舉行，但支聯會的「六四紀念館」仍然致力傳承歷史。最近一枚刻有「89.6.平息暴亂紀念」的手錶在英國拍賣行下架，而「六四紀念館」展品中就有一枚同款手錶，展現一段屠殺鐵證。

「六四紀念館」Facebook指，有關手錶由一名友好人士送贈展出，當年是由中共北京市委員會、北京市人民政府贈予解放軍首都戒嚴部隊，獎勵「有功」的人員。當年民運遭中共血腥鎮壓後，當局誣衊爭取民主自由的行動是「反革命暴亂」，並讚軍隊平息「暴亂」，故製作「軍功錶」贈予首都戒嚴部隊。

而有關錶面印有中共解放軍人頭像、天安門城樓外形及「BEIJING」字樣，拍賣估價為2,500 至 3,500 歐元（約23,000至32,000港元），原定於4月19日於英國拍賣行斐樂絲（Fellows）拍賣。

六四紀念館將在4月17日休館佈置，未來會有全新主題展，現有的「走在抗極權最前線——從『八九六四』到『反送中』」及「司徒華先生逝世10周年」專題展將於4月16日完結。

六四紀念館小資料

開放時間：星期二至日，中午12時至下午6時（逢星期一休館。學校／團體申請可另外安排時間）

地址：九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10字樓

預約方法

●網上： http://bit.ly/64exhibit

●Signal ： 6797 8841

●電話／WhatsApp ： 2459 6489

●電郵： 64museum@alliance.org.hk

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