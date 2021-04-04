【本報訊】政府於復活節前放寬宗教聚會，大批信眾到教堂參與復活節崇拜或彌撒。位於堅道的天主教聖母無原罪主教座堂及花園道聖約翰座堂，昨分別有彌撒及復活節崇拜。教友對終可現場望彌撒及領聖體感興奮，有教友為確保可以入場望彌撒，特意提早一小時到場。

教友盼進一步放寬上限

天主教聖母無原罪主教座堂昨上午舉行兩場彌撒，其中第二場廣東話彌撒由天主教香港教區宗座署理湯漢樞機帶領。每場彌撒參與人數按防疫指引，只容許330人入內。由於人數超過上限，其他教友須到主教座堂旁的主教中心收看直播，部份教友則選擇座堂門外隔着玻璃門站立參與彌撒。教友進入教堂前須量體溫，領聖體前後亦要消毒雙手。

攜同兒子參與彌撒的楊先生表示，知道入場人數有上限後，為確保可以入場，昨日特別提早一小時抵達座堂。他稱，親身參與彌撒較收看現場直播更有意義，若疫情持續放緩，他希望政府可進一步放寬宗教活動的參與人數。另一教友李小姐亦提早半小時抵達座堂。她稱去年疫情嚴峻，無法親到教堂，她對能參與復活節彌撒感恩。她又稱座堂樓底高通風良好，盼政府能盡快放寬參與人數，讓更多教友可到場望彌撒。

花園道聖約翰座堂昨早舉行復活節崇拜，由於到場教友太多，部份要站在座堂外。牧師要求教友站疏一點，詩班唱歌都要戴口罩。有教友說以往逢星期日都會來崇拜，早前不容許實體宗教聚會，惟有在網上參與，關先生說：「實體崇拜較好，返嚟主嘅聖殿，與祂有緊密接觸，網上始終隔一層。」