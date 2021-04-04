「我們要辦的是一份香港人的報紙。」—《蘋果日報》1995年創刊號社論

1995年，《蘋果日報》頂着各方壓力創辦。當年創刊號社論的開首，確切地向香港人許下承諾，「我們要辦的是一份香港人的報紙」，而這麼多年來，對香港人的承諾，始終如一。就算在時移世易的今日，我們仍然秉持着辦報初心，忠誠地謹守工作崗位，老實地做驕傲的香港人。創刊號社論全文分別印於「Truth is Power」及「No more lies」兩款T-shirt的背面。一路走來，《蘋果》與香港人一同背負着的不是責任，而是對自己的一份承諾，因為誠如社論標題：「我們屬於香港」。立即選購

重現創刊社論 承諾與香港人一齊撐

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1995年《蘋果日報》創刊社論全文

《蘋果日報》：我們屬於香港

我們要辦的是一份香港人的報紙。

尚有兩年香港的政權便要移交了，在這個時候辦報，不怕九七後情況有變嗎？我們怕。但我們不願意被恐懼所威嚇。我們更不願意被悲觀所蒙蔽。我們要積極樂觀地面對未來，因為我們是香港人！

過去，香港人靠自己一雙手創造了奇蹟；將來，香港人還要創造更多的奇蹟，因為香港人便是奇蹟。

不是嗎？我們創造了中國有史以來最自由、最富裕的地方，一個足以和紐約、倫敦、東京等世界級大都會平起平坐的地方。我們怎能讓這個奇蹟畫上休止符？

在世界的資訊走廊上，香港雖然只是斗室一個，但我們清明通透，時刻與整個世界資訊交流：每一分、每一秒都受到世界傳媒注視、受世界輿論監察。在舉世眾目睽睽之下，誰敢貿然對香港胡作非為？

我們有緊扣世界脈搏的靈通資訊網絡，優良的自由法治傳統，無數世界級的人才……我們對中國和世界貿易發揮不可替代的積極作用。權衡利害，中國能不讓我們有一個自由充裕的生存空間？

我們是中國公民也是世界公民。我們屬於中國也屬於全世界。

就算九七後，我們對香港新聞自由的信心也絕不動搖，因為我們對資訊科技的通透力量有信心，因為我們深信黑暗遮蓋不住光明。是的，無論在香港或世界任何一個角落，傳媒的通透力量是自由繁榮的最大保證。

在資訊透明的今日，人民選擇自由的威力比任何力量都要強大。只要讀者選擇我們、支持我們的報道、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來。沒有錯，我們要的是讀者們的支持，而不是任何勢力的扶持。只要我們做好分內的工作，我們深信眼睛雪亮的讀者們必定會給予我們支持。

我們深信，習慣了自由的香港人，對不合理的禁制、不公平的對待一定不會啞忍，因為天生下來香港人便對自由熱烈追求。

《蘋果日報》是香港人的報紙，香港人的意向就是我們的意向。

我們將忠誠地去緊守工作崗位，老老實實地做個驕傲的香港人。

《蘋果日報》創刊號 社論

1995年6月20日

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