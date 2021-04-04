【本報訊】今年是六四事件32周年，港版國安法實行後面臨被取締風險的支聯會，今年仍堅持悼念六四事件，昨清明節於政府總部外架起代替烈士碑的直幡，獻花悼念死難者。有機會因為8.18案入獄、今年六四無法在維園燃點燭光悼念的支聯會正副主席李卓人及何俊仁稱，已向警方申請舉辦六四集會及遊行，亦會有應變計劃，包括研究六四集會分區舉行等「化整為零，化零為整」，強調最重要是「人心不死，希望長存」。

以往支聯會會於清明節到尖沙嘴鐘樓旁架設「民主烈士永垂不朽」烈士紀念碑舉行獻花活動，但今年因應場地未有獲批而改於政府總部外舉行，並以大型直幡取代紀念碑，20多名警員在場戒備，多名民主派人士及數名市民獻上花籃。

「最重要人心不死」

因8.18集結案被判罪成面臨牢獄之災的主席李卓人、副主席何俊仁等支聯會成員都穿上印有今年六四主題──「為自由 共命運 同抗爭」黑底白字T恤出席。李卓人指，支聯會已向警方申請舉辦六四集會及遊行，惟預計必受掣肘，「就算冇集會，唔通大家唔可以行入去，每個人搵個位去燃點燭光咩？我哋希望香港人同我哋一齊堅持」。

對於8.18案本月中判刑，李坦言對能否參與六四集會不感樂觀，「我31年冇停過出席維園燭光集會，會唔會第32年要停，要喺獄中度過？睇嚟都係」。至於支聯會運作，李形容即使他與何俊仁要入獄，要由另一副主席鄒幸彤負責，支聯會也不會輕易被瓦解，「最緊要薪火相傳，我雖然好唔安樂，但我知會有人接手」。

何俊仁亦堅定表示，支聯會可以走下去，強調最重要是人心不死、希望長存。他指，支聯會在高壓下，會以不同形式繼續運作下去，包括六四集會如何讓群眾繼續參與，「可以化整為零，化零為整，用好多方法，用網上甚至分區進行」。

何指，支聯會亦會根據局勢可能性，「做定A計劃、B計劃、C計劃，然後大家有共識，咩情況推行咩計劃，最緊要維持落去，我哋要審時度勢，唔能夠硬碰，令更多人入獄」。

將會擔起支聯會大旗的鄒幸彤表示，「預咗」今日境況，重申不會退縮，堅持支聯會五大綱領，去年有份進入維園悼六四的鄒也被控非法集結，本身是大律師的她無懼罪成恐失專業資格及入獄，指作為律師要「堅持真法律，對抗假法律」。