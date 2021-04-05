曾自稱「最着重黃藍」的廣播處長李百全上任一個月已多次抽起港台節目，原定今晚播出、探討傳媒空間的一集《鏗鏘集》亦將被抽起。港台網站節目表顯示，今晚8時播出的《鏗鏘集》題目是「奏出個未來」，消息指該集是「文教及康體組」應李百全要求製作，而非一向負責《鏗鏘集》的「公共事務組」處理。

消息人士：冇人同我哋溝通

《蘋果》曾接獲消息指，原定今晚播出的一集訪問了由有線新聞「過檔」眾新聞的中國組班底，探討傳媒生存空間。有消息指，該集上周已完成剪接，製作人員原定上星期五早上為節目錄製旁白，但前一晚被高層臨時叫停。該消息人士大嘆無奈，亦難以預料日後能否爭取播出這一集，稱「都冇人同我哋溝通，要有溝通先知點做落去⋯⋯但而家我哋連溝通都做唔到，文教組又要用極短時間做。」

早前亦有消息稱，助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅要求於該集加插「藍媒」訪問，否則不可出街，惟《鏗鏘》團隊未有依從。

《鏗鏘集》向來由公共事務組負責

今晚頂上的「奏出個未來」訪問了3名視障音樂人，據悉該集是「文教及康體組」應李百全要求，於短時間內製作，而非一向製作《鏗鏘集》的「公共事務組」負責。《蘋果》正就事件向港台查詢。

李百全履新一個月已多次閹割港台節目，原定上周一播出的《鏗鏘集》已被抽起，該集訪問了早前辭職的中大學生會內閣「朔夜」，另一集討論人大「修改」本港選舉制度的《議事論事》亦被抽起。李百全亦抽起及腰斬多集《香港故事》，另外《鏗鏘集》編導蔡玉玲製作有關特殊教育的《卓越教室》、黃店「渣哥」老闆娘譚小環有份拍攝的短劇《環顧日常》，以及由影帝黃秋生旁白的口述電視節目《聽出好戲勢》全部難逃一劫。

李百全早前更以「管理層需檢視機制」為由，下令電台部及電視部暫停將作品提交本地及國際賽事參賽，更親自聯絡「人權新聞獎」，要求撤回港台全部參賽作品；惟主辦單位表明不會撤回。

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