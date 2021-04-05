民主黨中委會今午與黨內區議員就近期政治形勢舉行長達3小時的黨內討論會，主席羅健熙會後見傳媒時表示，約40多名區議員和核心黨員出席討論會，花了約15分鐘即就是否宣誓達成共識，同意在政府通過宣誓條例後宣誓，中委會稍後將就此正式作出決定，但他強調建議只是一個參考立場，希望黨友一致，「但唔係強迫性一定要跟」。羅解釋，大部份黨友均指參選時簽署過類似聲明，亦覺得任內行為完全符合《基本法》和香港整體利益，不會違反宣誓條例，故認為進行宣誓並無問題。

至於會議餘下兩個多小時，羅健熙指主要討論人大常委會修改《基本法》附件一、二後，該黨未來還是否應參選立法會，最終黨員對此有不同意見，但有共識是要經過會員大會投票作出最終決定。

最遲9月就是否參選立會作決定

羅又指，由於決定將對民主派造成重大影響，故希望未來與黨支部、黨團先多作討論，相信最遲可於今年9月選委會選舉有結果後才作出決定，形容今日會上「無乜人好急於要做決定」。

他並指，會上無人提出要透過民調決定該黨未來是否參選立法會，並指過去該黨每逢遇到重大爭議性的政治問題時，都會交由會員大會作決定，屆時亦一定會向公眾清楚交代，相信屆時坊間將會就民主派應否出選進行不同民調，該黨將會參考。

批政府放風規管投白票是「恐嚇巿民」

問到會上是否有黨友主張未來的選舉要呼籲巿民投白票時，羅健熙指由於黨友對該黨未來是否參選未達共識，故未有觸及上述問題，但認為近日政府「放風」稱要規管巿民投白票是十分難以理解， 因香港現時並無強制投票制度，「點解政府要恐嚇巿民？」

對於前特首梁振英今日建議民主黨應該持不同政見的黨員「分拆」，羅健熙相信該黨可以「和而不同」，「任何一個健康社會都應該係咁，可能梁振英好唔習慣和而不同，以為一個地方只能有一種聲音，但民主黨唔係一個咁嘅地方」。

公民黨就參選立會未有結論 盼未來與公民社會更多互動

公民黨秘書長梁嘉善接受《蘋果》查詢時則指，因為目前香港選舉制度改變很大，完全扭轉香港人過去對選舉的想像，所以該黨仍就未來是否參選進行討論，暫時未有結論。她又指，該黨要思考的，包括日後留在議會還可以做到甚麼，以及希望未來達到甚麼目標，並相信該黨未來發展方向，是與公民社會更多互動，「喺香港人而家極度失望的時候，會否對制度外（的行動）有更高希望？如果繼續行議會路線，又如何與現時民情扣連？」

新民主同盟輪任召集人呂文光則稱，該黨目前忙於支援因參加和組織初選而被還柙的黨友范國威和鍾錦麟，暫未有機會討論未來是否再派人參選立法會。

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