疫情下市民足不出户，依靠網購代替外出購物，與網購相關的投訴及騙案亦因而大增。民建聯一項網購陷阱調查發現，在3,212名受訪者中，逾四成半人表示曾發生不愉快的網購經驗，大部份涉及貨不對辦及貨品有瑕疵等問題。調查亦顯示，最多受訪者（近60%）使用中國的購物平台，民建聯建議消委會應與中國政府執法部門「合作」，處理跨境消費的投訴。

民建聯於1月中旬至2月中旬，就疫情期間的網購情況，以電話隨機抽樣訪問12歲或以上有網購習慣的人士。調查顯示，受訪的3,212人中，有33%人表示有網購習慣，當中有逾六成人在疫情期間增加網購，主要是購買家品雜貨及日用品；近六成人最常使用中國網購平台，其次按序是本地及海外。此外，亦有超過四成半受訪者，表示曾發生不愉快的網購經驗，32%涉及貨不對辦，其次是貨品有瑕疵及遲送貨等，近三成人認為政府應加強網上巡查和執法，以及消委會應加強與中國部門合作。

倡消委會與中國消費者協會合作

民建聯顏汶羽指，去年與網購有關的消委會投訴數字，比前年增加3倍，同時警方去年接獲的網購騙案數字，亦比前年上升超過2倍，認為情況值得關注。他又指，調查中有逾半數人均使用中國購物平台，建議消委會應加強與中國消費者協會合作，處理跨境消費投訴。民建聯亦建議，政府應研究監管電子商貿，包括制定保障消費者法例、設立冷靜期等，海關及警方亦應加強執法及網上巡查，並與中國及海外執法機關合作打擊騙案。

今日記者會上，兩位現身說法的網購「苦主」均為民建聯成員。民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏表示，自己早前購入一個煮食鍋，及後再網購另一個同款的煮食鍋，來貨時發現貨品貨不對辦，與網站瀏覽的圖片不相同，材料及尺寸亦不一樣，「又肥咗又大隻咗，招紙、牌子都唔同」。委員古揚邦則指，他早前從一個網購平台購買三雙運動鞋，但至今仍未收到貨，聯絡賣家不果後決定報警，但警方由年初至今亦仍未有消息。

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