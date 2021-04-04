每逢搭巴士，不少人於總站上車時都會感到車廂份外侷促。九巴推出第三代太陽能裝置雙層巴士，車頂加設太陽能薄膜，供電予車內冷氣系統、抽風機風扇等，令車廂溫度能降8至10度，每日每部巴士節省耗油量可達5%至8%，慳油量較上一代多近1倍。新裝置仍有待運輸署審批，料最快今年上半年投入服務。九巴車務策劃部主管梁領彥表示，新裝置能減低日常營運支出，「長遠減價我講唔出，票價壓力會因為成本（降低）而低（細）咗。」

新引入的太陽能薄膜厚度僅2毫米，可直接貼上車頂，底部有隔熱層，助車廂內減溫，以一輛長12米的雙層巴士為例，需安裝14塊太陽能薄膜。車上系統可將太陽能供電予冷氣及抽風機，例如巴士停車熄匙時，系統識別車內氣溫度高於攝氏35度或以上，便會自動供電予抽風機，將車內熱空氣抽出，令車廂溫度能降低8至10度。

九巴工程部工程師張勻耀表示，每日每部巴士可節省約7公升燃油，耗油量減少5%至8%，相等於每日減少約18公斤碳排放。與上一代對比，新裝置產電量面積較大，因而更慳油，車頂亦毋須再加裝鋁架，裝置重量可由110公斤減至70公斤，輕了近四成。

梁領彥指， 當新裝置通過運輸署審批後，考慮省油成效等因素，車齡8至10年的巴士會優先加裝新裝置，及後再擴展至其餘較細車齡的巴士，明年抵港170輛新巴士均全部加設新裝置，預計4至5年內，逾3,000輛巴士可完成改裝，並計劃行走高速公路等沒有高樓大廈阻擋的路線。他續說，第三代太陽能成本比上一代便宜，節省燃油的成本，足以支付改裝費用，「長遠減價我講唔出，票價壓力會因為成本（降低）而低（細）咗。」

另外，九巴今年已展開招標程序，訂購42輛雙層電動巴士，計及現有及已訂購電巴，明年將有80輛電動巴士。梁領彥指出，配合政府政策，計劃逐漸將柴油巴士轉為電動巴士，而荔枝角車廠、九龍灣車廠及主要停泊巴士的14個衞星廠等亦會增設相關充電設施。他續說，現正規劃於屯門至赤鱲角連接路收費廣場及大埔工業區的兩個新車廠，同樣增設電巴的充電設施，並稱需與中電研究，或需在要部份車廠加設變電站，應付電力需求，「希望（新車廠）3、4年落成後，供電可以配合800至1,000架電動巴士喺嗰度充電」。

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